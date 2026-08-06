Alumbrado en el puerto, zonas de bajas emisiones y regantes del Segura: el Gobierno ejecuta fondos europeos en Alicante

Diversos proyectos para Alicante se han puesto en marcha con la ejecución de Fondos Europeos. Es lo que ha anunciado este jueves la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que ha anunciado la inyección de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de donde 7.208 millones de euros se han ejecutado en la Comunidad Valenciana.

Así lo ha señalado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha explicado que, a fecha 30 de junio, el Gobierno de España ha ejecutado, a través del PRTR, la citada inversión, de la que 4.505 millones de euros proceden de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado (AGE) y 2.703 millones de euros han sido asignados a la Generalitat Valenciana en conferencias sectoriales.

Proyectos en Alicante

En cuanto a la provincia de Alicante, destacan los 41,4 millones de euros para zonas de bajas emisiones con actuaciones en un total de seis municipios. Estos son Elche, Orihuela, Benidorm, San Vicente del Raspeig, Alcoy y Elda. Se trata de una tercera parte de la partida total destinada a proyectos de este tipo en la Comunidad, donde cinco municipios de la provincia de Valencia y otros tres de la de Castellón también se verán beneficiados.

También cabe destacar la aportación de casi 7 millones de euros (en concreto, 6.849.891,40 euros) para mejoras de regadío a la comunidad de regantes de la Margen Izquierda del Segura. Esta cantidad procede de las inversiones destinadas en materia de agua y medio ambiente, que han beneficiado un total de 42.613 hectáreas en el conjunto de la Comunidad, donde también han recibido fondos las comunidades de regantes de la Acequia Real del Júcar, de Llíria, de La Fuente y de El Palmeral, en la provincia de Valencia.

Otra ejecución de las anunciadas en Alicante son los 1,7 millones de euros dedicados a la mejora energética del alumbrado del Muelle de Poniente del Puerto de Alicante; la instalación de alumbrado LED en el túnel de Pilar de la Horadada en la AP-7 y, por último, 5 millones de euros en materia de igualdad destinados a la creación de Centros de Servicio de Atención Integral 24 horas a "víctimas de violencia sexual" en las tres provincias.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios, en una imagen de archivo. / Rober Solsona /Europa Press

"El Gobierno apuesta por el avance y la modernización de la Comunitat Valenciana, combate las injusticias y robustece el estado del bienestar", ha destacado Bernabé que ha cifrado en 166.064 beneficiarios por esta inversión de los proyectos de fondos europeos. Este plan de recuperación fue impulsado tras la pandemia sus fondos comenzaron a llegar en 2021, año que terminó con una ejecución de 459 millones. En 2022, ya fueron 1.908 millones; 3.222 en 2023; 4.148 en 2024 y hasta 5.774 a finales de 2025.

Actuaciones en la Comunidad

El informe hecho público por el Gobierno señala la movilidad como uno de los puntos donde más inversión se ha hecho. Ahí destaca Adif que ha ejecutado 714 millones de euros para actuaciones como la integración de la alta velocidad en la ciudad de València, así como la ampliación y remodelación de la estación Joaquín Sorolla y el nuevo canal de acceso (101 millones); las obras de mantenimiento, control de tráfico centralizado, instalaciones de protección y seguridad y sistemas de suministro de energía en el tramo Encina-Xàtiva-València del Corredor del Mediterráneo (113 millones) o las obras para el nuevo acceso ferroviario al Puerto de Castellón (88,3 M€).

Dentro del ámbito de reindustrialización y PERTES, Bernabé ha recordado que, a través del PERTE VEC, el Gobierno ha destinado a la Comunitat Valenciana 550 millones de euros, de los que 111 millones de euros han sido para el Plan MOVES III, con más de 30.100 beneficiarios. Además, se han concedido ayudas para diferentes proyectos industriales de innovación en la cadena de valor del vehículo eléctrico como, los 152 millones de euros para la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos de PowerCo Battery, filial del Grupo Volkswagen, en Sagunt. También, en el Perte Aeroespacial se han invertido 153,9 millones, que se reparten, entre otras acciones, en 50,7 millones para la compra pública de un lanzador de pequeños satélites o 14 de aportación española a la ESA.

Asimismo, el Gobierno a través del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovables y Almacenamiento (ERHA) ha destinado 142,4 millones de euros que han impulsado la transición energética y el liderazgo en energías limpias. Y también ha actuado frente a la emergencia climática con el PERTE de descarbonización con más de 100 millones de euros; el PERTE del Agua, con 129 millones de euros, o la renaturalización de ciudades a la que se ha destinado más de 9 millones de euros. El Gobierno, ha dicho Bernabé, además ha apostado por "hacer frente a la despoblación y garantizar la cohesión territorial" con proyectos de desarrollo urbano sostenible de energía limpia en 87 municipios de menos de 5.000 habitantes por 22,9 millones de euros.