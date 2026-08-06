Cinco vías verdes valencianas permiten la visión del eclipse en la Comunidad Valenciana

La Fundación de los Ferrocarriles promociona como miradores naturales cinco vías verdes valencianas desde donde se podrá lograr una visión del eclipse en la Comunitat Valenciana. Los trayectos ciclistas elegidos por la gerencia de vías verdes de la Fundación estatal son Ojos Negros, Benicàssim (vía verde del Mar), la vía Xurra, vía verde de Alfara (en Burjassot) o la vía verde de Llíria para poder seguir el fenómeno astronómico del próximo 12 de agosto. Aunque no serán las únicas. Según recuerdan desde Vías Verdes, el proyecto Eclipse262728, promovido con el respaldo de la Unión Astronómica Internacional (UAI), confirma que la franja de totalidad del eclipse de 2026 cubrirá aproximadamente el 40% del territorio ibérico. El recorrido atravesará además de la Comunitat Valenciana comunidades como Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Baleares. "Ciudades como València, Zaragoza o Bilbao disfrutarán del eclipse total, otras como Madrid y Barcelona observarán un eclipse parcial con más del 99 % del disco solar oculto por la Luna".

La gerencia de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles señala en un comunicado que "muchas vías verdes atraviesan la franja de totalidad o se sitúan muy próximas a ella, convirtiéndose en excelentes enclaves para contemplar el eclipse en un entorno tranquilo y de gran calidad paisajística". Por lo tanto, añaden, "recorrer estos antiguos corredores ferroviarios permite combinar la observación del fenómeno con una jornada de cicloturismo o senderismo, disfrutando de espacios naturales alejados del tráfico y con amplias panorámicas sobre el horizonte". Entre las rutas propuestas, la Fundación de Ferrocarriles Españoles propone "la Vía Verde de Ojos Negros (de Teruel a Sagunt), el Camino Natural Vía Verde Vasco Navarro, el del Plazaola, o Tarazonica. También desde la Vía Verde de la Senda del Oso, el de La Demanda o desde el Camino Natural Vía Verde Santander-Mediterráneo la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle en Galicia, entre otras".

En el caso de la Comunitat Valenciana, algunas vías verdes promocionadas son las más conocidas como la de Ojos Negros, que es la vía verde más larga de España que comunican el municipio de Ojos Negros (Teruel) y la ciudad de Sagunt (el Camp de Morvedre). Y que desde julio de 2024 ya conecta con la Vía Xurra que comunica la ciudad de València con Sagunt, y que Vías Verdes también promociona como mirador natural para el eclipse del próximo 12 de agosto. Un total de 235 kilómetros de vía ciclista en la franja privilegiada para ver el eclipse. Las otras vías ciclistas valencianas incluidas en el comunicado de la Fundación de los Ferrocarriles está la vía verde del Mar, un precioso y coqueto paseo entre Benicàssim y Orpesa de 5,74 kilómetros pegado al privilegiado litoral de la Plana Alta. Menos conocidos, excepto obviamente para los vecinos de la comarca, es la vía verde de Llíria que se comunica a través de 5,73 kilómetros con Benaguasil. "Un Itinerario llano y relajado a través de los montes y campos de la comarca del Camp de Túria". Y en último lugar, un pequeño recorrido de apenas 400 metros ubicado en Burjassot que se identifica como "Vía Verde de Alfara" de tierra compactada y "apto para senderistas, ciclistas y para personas con movilidad reducida".

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Desde la gerencia de Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles recuerdan que "aunque la vía verde se encuentre dentro de la franja de totalidad, no todos sus tramos ofrecerán las mismas condiciones para disfrutar del eclipse. La duración de la totalidad, la altura del Sol sobre el horizonte, la orientación del paisaje o la posible presencia de montañas, árboles o edificaciones pueden influir de forma decisiva en la experiencia". De ahí que sugiera "planificar la salida y consultar el visor oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que permite conocer con precisión el recorrido de la franja de totalidad, los horarios del eclipse y las circunstancias de observación para cualquier punto del territorio".