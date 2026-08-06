El pueblo de la Comunidad Valenciana que podrá ver el eclipse solar antes que nadie

Hay acontecimientos que duran apenas un minuto y medio, pero cuya preparación comienza años antes. Es el caso del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que convertirá durante unas horas a Albuixech en uno de los principales puntos de observación de la provincia de Valencia.

Mientras muchos ciudadanos cuentan ya los días para mirar al cielo, en el Observatorio Astronómico de Albuixech llevan cerca de dos años trabajando para que esa experiencia sea mucho más que contemplar cómo el Sol desaparece tras la Luna. Charlas divulgativas, formación, planificación logística y un importante dispositivo de seguridad forman parte de un operativo diseñado para acoger a miles de personas.

"Llevamos mucho tiempo preparando el eclipse", resume el presidente de la Asociación Astronómica de Albuixech, Miguel Montaña, quien explica a Levante-EMV que el objetivo siempre ha sido acercar este fenómeno a toda la población y enseñar cómo observarlo de forma segura.

No es para menos. Será el primer eclipse total de Sol visible en la provincia de Valencia desde 1905, una circunstancia que ha disparado el interés de aficionados, curiosos y familias de toda la Comunitat Valenciana.

Uno de los telescopios del observatorio de Albuixech. / Asociación Astronómica Albuixech

De pequeñas charlas a un lleno absoluto

La expectación no ha dejado de crecer en los últimos meses.

Hace casi dos años, la asociación comenzó un ciclo de charlas mensuales para explicar qué es un eclipse, por qué se produce, cuáles son sus particularidades y qué precauciones deben tomarse para observarlo sin riesgos.

"Vamos duplicando nuestros esfuerzos", reconoce Montaña. "Lo importante era preparar a la población para que entendiera qué va a ocurrir y cómo observarlo con total seguridad". La respuesta ha superado cualquier previsión.

La última conferencia, celebrada el pasado 23 de julio por el doctor en Teledetección por Satélites Domingo José Catalán Alcober, registró un lleno absoluto en la Sala d'Exposicions de Major 54. Para los responsables del observatorio, esa imagen resume el creciente interés que despierta el eclipse a medida que se acerca la fecha.

Fase de totalidad en el eclipse del 21 de agosto de 2017 / ESA / M.P. Ayucar

Una carretera convertida en una gran observatorio al aire libre

El próximo 12 de agosto, el municipio vivirá un despliegue poco habitual. La zona elegida para seguir el eclipse será la parte oeste de Albuixech, donde se cerrará una carretera para transformarla en un gran espacio de observación colectiva.

"La capacidad de Albuixech es muy limitada", explica Montaña, consciente de que la afluencia puede superar con creces la población habitual del municipio. La previsión es recibir entre 2.500 y 3.000 personas, por lo que el ayuntamiento y la asociación han diseñado un operativo especial que incluirá accesos controlados, aparcamientos señalizados, servicios sanitarios, venta de bebidas y reparto de gafas homologadas para observar el eclipse.

El propio observatorio permanecerá cerrado al público para centar toda la actividad en la zona habilitada.

Uno de los principales retos será la movilidad. Reconocen que el volumen de asistentes esperado obligará a limitar el tráfico. "Tenemos previsiones de que va a venir mucha gente y esto estará desbordado", afirman. Por ello, el acceso en vehículo estará restringido y la recomendación es clara. "Es fundamental venir en tren o andando desde municipios cercanos, que la gente se olvide del coche", insisten.

Pantalla gigante para vivir el eclipse antes de tiempo

Uno de los elementos más llamativos del dispositivo será la instalación de una pantalla gigante de ocho metros. Desde ella se podrá seguir la evolución del eclipse incluso antes de que llegue a la Comunitat Valenciana gracias a la conexión en directo con varios socios de la asociación que están desplazados a Islandia, uno de los primeros lugares donde se podrá contemplar la totalidad.

"Conectaremos con ellos tres cuartos de hora antes y nos enviarán imágenes del eclipse", explica Montaña.

La retransmisión también incluirá conexiones con el Instituto de Astrofísica de Canarias y otros organismos nacionales especializados, permitiendo que los asistentes conozcan en tiempo real todo lo que está ocurriendo mientras esperan el momento culminante.

Montaje de uno de los telescopios, antes de la inauguración oficial del 30 de agosto del 1993. / Asociación Astronómica Albuixech

Megafonía, telescopios y explicaciones en directo

El operativo no se limitará a ofrecer un lugar desde el que mirar al cielo. Durante toda la actividad funcionará un sistema de megafonía desde el que se explicará cada una de las fases del eclipse, recordando las medidas de seguridad, describiendo los cambios que irá experimentando el cielo y ofreciendo información científica sobre el fenómeno.

Además, habrá telescopios preparados para la observación y la captura de fotografías y vídeos, de forma que muchos asistentes puedan descubrir detalles imposibles de apreciar a simple vista.

La seguridad, una prioridad

Desde la asociación recuerdan que observar un eclipse sin protección adecuada puede causar lesiones oculares irreversibles. Por ello, se repartirán gafas homologadas y se insistirá continuamente en que únicamente deben utilizarse visores específicos que cumplan la norma EN ISO 12312-2 y dispongan del marcado CE, garantía de que cumplen los estándares europeos de seguridad.

Visitantes del observatorio de Albuixech tras su inaguración en 1993. / Asociación Astronómica Albuixech

Un minuto y medio que quedará para el recuerdo

En l'Horta Nord, el eclipse comenzará de forma parcial alrededor de las 19:38 horas. Será a las 20:32 horas cuando la Luna cubra completamente el Sol durante aproximadamente un minuto y medio, antes de dar paso de nuevo a la fase parcial.

Serán apenas noventa segundos, pero suficientes para contemplar cómo el día se convierte en noche, desciende la temperatura, cambia la luz y el cielo muestra una imagen que muy pocas generaciones han tenido la oportunidad de presenciar.

Para los integrantes de la asociación, ese instante será la culminación de dos años de preparación y de un trabajo silencioso que comenzó mucho antes de que el eclipse acaparara titulares.