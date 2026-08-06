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¿Dónde ver el eclipse? La app que localiza la mejor ubicación para observar el fenómeno astronómico

El Gobierno de España lanza una aplicación online que facilita a los ciudadanos la localización más óptima para disfrutar del hito histórico

Visor Eclipse 2026

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Mar Navarro

La cuenta atrás ya ha comenzado, faltan días para el esperado eclipse en el que la Luna cubrirá con totalidad el Sol. Con gafas en mano preparadas, la población española ultima los detalles para el evento que se vivirá por primera vez desde hace más de 100 años, ya que nuestro país es uno de los puntos calientes para verlo en su fase final el próximo 12 de agosto; su recorrido por la península comenzará en Galicia y finalizará en Baleares. Este será el primero de los tres espectáculos astronómicos que disfrutaremos, en el que durante más de un minuto el Sol desaparecerá por completo y sumirá en la noche al día en pleno atardecer.

Recorrido del eclipse el 12 de agosto

Recorrido del eclipse el 12 de agosto / Observatorio Astronómico Nacional

Tras la expectación que supone el eclipse, el Gobierno de España en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha desarrollado un visor web que permite consultar desde cualquier punto la mejor localización, con tal de evitar un gran número de desplazamientos. De esta forma, se reducen los problemas de tráfico y las zonas concurridas. La aplicación facilita que los habitantes busquen la posición perfecta cerca tanto de zonas residenciales como vacacionales; la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses impulsa esta aplicación con el propósito de reducir la incertidumbre sobre las mejores zonas de observación y facilitar la planificación del evento.

¿Cómo funciona?

La herramienta se puede consultar desde cualquier navegador de un teléfono móvil. Asimismo, esta página web se ha diseñado priorizando la privacidad de los usuarios, ya que permite acceder a ella sin la necesidad de registrarse; con el objetivo de favorecer un uso sencillo y generalizado tanto en los días previos al eclipse del 12 de agosto como durante la jornada en la que tendrá lugar el Eclipse Solar Total.

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Captura de pantalla del visor web Eclipse 2026

Captura de pantalla del visor web Eclipse 2026 / Redacción Levante-EMV

Nace con el objetivo de ofrecer información clara e inmediata sobre las condiciones de observación del eclipse desde cualquier ubicación. Está dirigida tanto a la ciudadanía, que podrá comprobar si el fenómeno será visible desde el lugar en el que se encuentre, como a ayuntamientos y administraciones locales, para identificar los puntos más adecuados para su observación y planificar así las medidas de seguridad adecuadas. También responde a las necesidades del sector turístico y hostelero; a través de esta herramienta prevén si su zona reúne las condiciones idóneas para contemplar el eclipse.

Fuente: Levante - EMV

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