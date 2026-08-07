Eclipse
Cuando el dónde sí importa: "Ver el eclipse en Valencia y Alicante será como el día y la noche"
La diferencia entre una provincia y otra, a pesar de que una cuenta con un 99% de totalidad y la otra con un 100%, supondrá que en Valencia se hará de noche, mientras que en Alicante no
Marta Orts
En un fenónemo astronómico como el eclipse del próximo miércoles todo cuenta. Cada detalle es clave por insignificante que parezca, hasta un 1%. Y si no que se lo digan a quienes residen en la provincia de Alicante. Apenas unos kilómetros los separan de la de Valencia o Castellón pero esa distancia es lo suficientemente importante como para que la visibilidad del eclipse no tenga nada que ver entre las tres provincias. De hecho, la experta Amelia Ortiz, doctora en Física por la UV, hace hincapié en que una diferencia así, de apenas un uno por cien es abismal: "En un sitio donde el eclipse sea parcial, aunque el 99% del Sol esté cubierto por la Luna (como en Alicante), esa variación es suficientemente brillante como para que no se haga de noche".
Aunque pueda parecer que la diferencia entre la totalidad y la parcialidad son mínimas, Ortiz afirma que esta diferencia que, a priori puede parecer muy pequeña, es de máxima relevancia y cambia por completo la experiencia frente al ojo humano: "Ese 1% marca la diferencia entre el día y la noche".
De hecho, mientras que en Valencia y Castellón, la fase de ocultación será absoluta, en Alicante, la luna no acabará de ocultar por completo el sol, por lo que no se producirá el momento de oscuridad total.
Qué ocurre en el momento de la totalidad
La franja de totalidad es la zona dibujada en el mapa que marca el territorio desde donde será visible el ocultamiento del Sol por la Luna en su totalidad. Cuanto más céntrico se encuentre el punto de observación de la línea, más tiempo se ocultará el astro rey, y a medida que te alejes de la centralidad, el tiempo disminuirá hasta llegar al límite de la franja, en el que no será visible la totalidad. Debido a ello, dentro de la Comunitat Valenciana, la duración del ocultamiento entre algunos municipios de Valencia y Castellón puede variar en más de un minuto y medio, mientras que en Alicante no será visible.
Esto marca otra diferencia muy importante, ya que la experta Amelia Ortiz asegura que esa variación de un 1% entre la totalidad de la parcialidad también es suficiente para no ver la corona solar desde zonas como Alicante, y asegura que esta es "la parte más interesante de un eclipse total". Cuando habla de la corona, se refiere al halo de luz tenue que vemos cuando la Luna oculta completamente al Sol y que se considera como la atmósfera del astro.
La capa está compuesta principalmente de hidrógeno y tiene como curiosidad su elevada temperatura. "Dentro del Sol la temperatura es de millones de grados y a medida que te acercas a la superficie baja y se mantiene en unos 5.000 º C, sin embargo, la corona solar vuelve a ascender, alcanzando el millón de grados, a pesar de encontrarse en el exterior", afirma la astrónoma. Comenta que a pesar de que existen varias teorías, no existe todavía una evidencia de por qué sucede esto.
El momento más impactante se producirá con el inicio de la totalidad, que vendrá acompañado de una disminución muy brusca de la luz del Sol y de la temperatura. No será exactamente como noche cerrada, sino como un atardecer muy tardío, y en el resto del cielo aparecerán algunas de las estrellas más brillantes, que hasta ese momento eran invisibles debido a la luz del día.
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Fuente: Levante - EMV
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