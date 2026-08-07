El nuevo modelo de financiación que rechaza el Consell haría pasar a la Comunidad Valenciana de la decimocuarta a la octava mejor financiada
Un nuevo informe de Fedea ratifica que, tras dos décadas de infrafinanciación, la autonomía recibe 263 euros por habitante menos que la media y casi mil menos que un cántabro
El PSPV presiona a Llorca a aceptar el nuevo modelo: “Está esperando a que Feijóo lo designe pero su candidatura a la Generalitat no vale 3.669 millones”
Cada nuevo informe revela la situación crítica en la que se encuentra la Comunidad Valenciana en materia financiera. El presentado esta semana por Fedea no aporta nada nuevo respecto a lo que viene ocurriendo en las últimas dos décadas: la Generalitat es la segunda peor financiada de España.
La cuestión es que, en el contexto actual, con una propuesta de nuevo modelo de financiación sobre la mesa por parte del Gobierno, la foto fija señala que la autonomía pasaría de la decimocuarta posición a la octava si el Consell se sumara al nuevo reparto que propone el Ministerio de Hacienda.
Según el análisis del informe presentado por Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, con los datos sobre la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas en 2024, solo Murcia recibió menos ingresos por habitante ajustado. El índice de financiación es de 92,8, 7,2 puntos por debajo de la media. Cada valenciano recibe 946 euros menos que la comunidad mejor financiada, Cantabria, y 263 menos que la media de las 15 comunidades.
La C. Valenciana es una de las cuatro comunidades infrafinanciadas, y el estudio corrobora que la brecha entre los mejor tratados para proveer sus servicios y los maltratados se ha ido ampliando hasta máximos históricos. El actual modelo, en definitiva, agrava la divergencia, consolida una España de dos velocidades.
La alternativa a eso que ofrece el Gobierno es un nuevo modelo de reparto donde la Generalitat vería incrementar sus ingresos en 3.669 millones de euros adicionales, y se situaría cerca de la media, en la octava posición de las quince de régimen común. Es decir, mejoraría sus ingresos y también mejoraría su posición relativa respecto a las demás. Sería más competitiva en términos regionales.
Frente a esta disyuntiva, la cuestión ahora es que la Generalitat se ha cerrado en banda y rechaza negociar con el Ministerio de Hacienda, pese a que el punto de partida de la propuesta beneficia a la Generalitat y que entidades como IVIE, los agentes sociales o el lobby de empresarios AVE emplazan a los partidos a negociar y mejorar una propuesta que, de partida, valoran positivamente por el cambio que supone.
En este sentido, el portavoz de Hacienda del PSPV, José Díaz, señalaba este jueves que el president del Consell, Juanfran Pérez Llorca, cometerá “un delito político de alta traición” si rechaza e impide que la Comunitat Valenciana se beneficie del nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que supondría en 2027 acabar con la infrafinanciación que sufren los valencianos desde 2002, hace 25 años, al aportar 3.669 millones adicionales para la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras y el tejido productivo valenciano.
“Estamos ante una oportunidad histórica que los valencianos no podemos dejar escapar. Ningún presidente débil puede impedir que los valencianos nos beneficiemos del nuevo modelo”, ha subrayado José Díaz, quien ha vuelto a reclamar a Pérez Llorca que “no sea cobarde y se plante ante el PP, apoyando la nueva financiación o adhiriéndose a ella una vez la apruebe el Congreso de los Diputados”. “Pérez Llorca rechaza el nuevo modelo porque está a expensas de que Feijóo lo designe digitalmente como candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de mayo de 2027, pero la candidatura de Pérez Llorca a la Generalitat no vale 3.669 millones. Será la candidatura más cara que jamás habremos pagado los valencianos”, reprocha el diputado socialista de las Corts.
En estos momentos, el Gobierno y las autonomías están a la espera de reunirse a principios de septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el modelo y enviarlo al Congreso para su tramitación. La expectativa del Gobierno es que se apruebe en invierno y que entre en vigor con efectos del 1 de enero de 2027. Hacienda se ha garantizado que salga adelante en el CPFF ya que Canarias, que no está presidida por el PP sino por Coalición Canaria (aunque el PP es socio), sí ha querido negociar y mejora su posición. Cataluña también lo apoya.
Otra cosa será el trámite parlamentario. El Gobierno, ante el rechazo del PP, necesitará a todo el bloque de investidura, incluida Junts, que de momento no se ha mostrado favorable.
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Fuente: Levante - EMV
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