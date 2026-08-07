Cinco incendios complican el interior de Castellón y obligan a desalojar masías y confinar un municipio

Las tormentas están dejando una tarde especialmente complicada en el centro y norte de la provincia de Castellón, con abundante actividad eléctrica, precipitaciones, episodios de granizo y fuertes rachas de viento. El paso de las células tormentosas ha obligado a mantener una vigilancia constante sobre las zonas forestales y a movilizar numerosos efectivos ante la aparición de distintos focos de vegetación.

Los servicios de extinción han intervenido durante la jornada en cinco incendios vinculados o posiblemente relacionados con la actividad eléctrica: uno en Culla, dos en Tírig, otro en Sierra Engarcerán y uno más en la Salzadella.

Incendio de Culla / Mediterráneo

Culla y dos incendios en Tírig

En Culla, cuando se declaró el incendio se movilizaron dos medios aéreos de la Generalitat, tres autobombas y cuatro unidades de Bomberos Forestales, una de ellas helitransportada, además de voluntarios de Benassal.

En Tírig se han registrado dos incendios de vegetación. Para el primero de ellos se comunicó inicialmente la movilización de tres medios aéreos de la Generalitat, una unidad helitransportada de Bomberos Forestales y tres brigadas de bomberos voluntarios de la zona. Posteriormente, Bombers de la Diputació confirmó la existencia de un segundo foco en el término municipal.

En una actualización conjunta de los fuegos de Culla y Tírig, BombersDipcas informó de un dispositivo formado por dos dotaciones del cuerpo provincial, nueve unidades de Bomberos Forestales —dos de ellas helitransportadas—, cinco medios aéreos —dos helicópteros y tres aviones— y dos coordinadores forestales. No se detalló el reparto concreto de estos recursos entre los tres incendios.

Las condiciones meteorológicas han complicado las operaciones. Dos medios aéreos que trabajaban en Tírig tuvieron que retirarse debido a las fuertes lluvias y los rayos, mientras las tormentas han seguido dificultando puntualmente la intervención aérea.

Situación 1 del PEIF en Sierra Engarcerán

La situación más delicada se concentra ahora en Sierra Engarcerán, donde el incendio afecta a la zona del Tossal de la Vila, próxima al núcleo urbano. Inicialmente se había informado de un incendio en Vall d’Alba, pero a las 21:49 horas Emergencias comunicó que el incendio pasaba a situarse en Sierra Engarcerán.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF). Como medida preventiva, se han desalojado algunas masías y se ha procedido al confinamiento del municipio debido al humo generado por el incendio.

El fuego se produce después de una tormenta acompañada de un reventón cálido y seco, con temperaturas de alrededor de 33 ºC y rachas de viento superiores a los 70 km/h. La posible caída de un rayo se ha señalado como posible origen, aunque la causa deberá quedar confirmada oficialmente.

Un nuevo incendio en la Salzadella

También se ha declarado un incendio de vegetación en la Salzadella. Para intervenir en este foco se han movilizado una dotación de Bombers de la Diputació, tres autobombas y tres unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat.

La actividad eléctrica sigue siendo uno de los principales factores de preocupación. Durante la tarde se han registrado reventones secos y rachas superiores a los 80 km/h en puntos del norte de Castellón, según los datos difundidos por AVAMET.

Las precipitaciones ganan intensidad

Las lluvias están dejando acumulados destacados en el interior provincial. Castellfort registra 26 litros por metro cuadrado, mientras que en la Pobla del Bellestar, en Vilafranca, se alcanzan los 17,8 l/m².

También se contabilizan 14 l/m² en el Pla de Mossorro, 13,8 en Benassal, 11,6 en Vilafranca y 11,2 en Portell de Morella. Herbers registra 7,7 l/m²; Cinctorres, 7,4; Morella, 7; Benlloc, 6,6; y Olocau del Rey y Sorita, 6,2 l/m².

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Los servicios de emergencia mantienen la vigilancia ante la continuidad de las tormentas y recuerdan que cualquier columna de humo o fuego detectada en el monte debe comunicarse inmediatamente al 112.