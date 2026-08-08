España extiende a Alicante y otros cinco aeropuertos los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia

España ha ampliado este sábado los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia a los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y València, después de que la medida comenzara a aplicarse desde las 00.00 horas en los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

La medida, impulsada por el Ministerio del Interior, se extenderá próximamente a los aeropuertos de Baleares y Canarias. Los controles afectan a las conexiones directas con Italia y tienen carácter temporal.

Entre los principales aeropuertos italianos de procedencia de los vuelos sometidos a estas comprobaciones figuran Fiumicino y Ciampino, en Roma; Malpensa, en Milán; Nápoles, Venecia y Florencia. El listado de aeropuertos de origen podrá ampliarse durante los próximos días.

En el ámbito marítimo, este sábado está prevista la llegada de un crucero procedente de Italia a la Terminal de Cruceros del Puerto de Barcelona, donde también se efectuarán los controles establecidos.

Comprobaciones a la salida del avión

Los dispositivos desplegados por el Ministerio del Interior cuentan con alrededor de un centenar de agentes de la Policía Nacional destinados en puestos fronterizos, que compatibilizan estas labores con el resto de funciones propias de su especialidad.

En los vuelos, el número de policías destinados a cada aeronave oscila entre dos y cuatro agentes, en función del tamaño del avión. Los efectivos comprobarán la documentación de aproximadamente entre un 5% y un 10% de los pasajeros, lo que supone una media de 15 personas en los vuelos con aeronaves de tamaño medio y de unas 25 en los aviones de mayor capacidad.

El Ministerio del Interior ha precisado que los controles se efectúan “a puerta de avión”, concretamente a la salida de la pasarela que conecta con la aeronave. De esta manera, el procedimiento no implica desviar a todos los pasajeros hacia una zona exterior específica de control fronterizo.

La cantidad de agentes asignados se determina en función del número de viajeros de cada vuelo. Además, las comprobaciones se realizan “en forma aleatoria, no sistemática” entre los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países, con el objetivo de comprobar que cumplen los requisitos establecidos en el Código de Fronteras Schengen.

El Gobierno asegura que el dispositivo busca garantizar “la mayor colaboración con los pasajeros y miembros de la compañía”, de forma que los ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea queden exentos de estas inspecciones y pueda mantenerse la agilidad en la salida de los viajeros.

MADRID, 08/08/2026.- Pasajeros llegan procedentes de Italia al aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas en Madrid, este sábado. El Gobierno español decidió restablecer este viernes los controles fronterizos con Italia después de que el Ejecutivo de este país rechazara levantar sus controles, que impone a las personas procedentes de España tras la entrada masiva de migrantes a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos. EFE/Chema Moya / Chema Moya / EFE

En aquellos casos en los que existan dudas sobre la documentación o el cumplimiento de los requisitos de entrada y sea necesario realizar una comprobación más exhaustiva, el pasajero será trasladado hasta el puesto fronterizo. Allí se realizarán, “de manera discreta”, las verificaciones correspondientes y, si procede, se tramitará la denegación de entrada o el procedimiento que corresponda.

El Ministerio del Interior subraya que todas estas actuaciones se desarrollarán respetando las garantías y derechos contemplados en la normativa de extranjería.

Una medida vigente hasta el 7 de septiembre

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado este sábado la decisión del Ejecutivo a distintas autoridades de la Unión Europea, ante la reintroducción temporal de controles en los aeropuertos y puertos españoles que mantienen conexiones directas con Italia.

La comunicación ha sido enviada a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la UE y de los países asociados al espacio Schengen, Thérèse Blanchet.

En el escrito, Grande-Marlaska señala que las autoridades españolas están siguiendo la evolución de la situación migratoria en el espacio Schengen, con especial atención a la presión registrada en la ruta del Mediterráneo central que afecta a Italia.

Según expone el ministro, esta situación tiene efectos sobre otros Estados miembros debido, entre otros factores, a la actividad de redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular.

Ante las posibles consecuencias para el orden público y la seguridad interior, el Gobierno ha optado por recuperar temporalmente los controles en determinadas fronteras interiores, al amparo de los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399, que establece el Código de Fronteras Schengen.

La medida, de acuerdo con el artículo 27 del citado reglamento, se aplicará a las conexiones aéreas y marítimas entre España e Italia desde las 00.00 horas del 8 de agosto hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre.

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No obstante, este periodo podrá modificarse en función de cómo evolucione la situación que ha motivado la decisión. Una vez finalizado el plazo, las autoridades españolas volverán a analizar el escenario para determinar si procede mantener, modificar o levantar los controles fronterizos.

Fuente: Levante - EMV