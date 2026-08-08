La frustración de un bombero contra el Consell en el incendio de Tirig: “Es vergonzoso estar solo en todo este ‘merder’”

El PSPV ha exigido a la Generalitat que refuerce de manera inmediata las unidades de Bomberos Forestales y garantice las condiciones de seguridad de los profesionales que participan en la extinción de incendios, después de la dramática denuncia realizada por un bombero durante los incendios registrados este viernes en el interior de Castellón.

En ese vídeo, publicado por el perfil Jaume_jaumet, se observa a un profesional en un situación comprometida. “No puedo, estoy yo solo, somos gente insuficiente y como podéis ver el incendio se nos está escapando”, narra a pie de incendio, durante el fuego declarado ayer por la tarde en Tirig.

Y añade: “No damos abasto, no podemos, falta personal, a ver si de una puñetera vez la Generalitat se da caña y comienza a contratar al personal que hace falta para completar las unidades, tanto las terrestres como las helitransportadas”. Y concluye: “Es vergonzoso que tenga que estar aquí solo con todo este ‘merder’ que hay montado, es increíble, suerte que ha venido un compañero a ayudarme y traer mangueras, pero estoy yo solo. No damos abasto, se nos está yendo por todas partes”.

Para la portavoz de Emergencias del PSPV, Alicia Andújar, lo visto en los incendios de Castellón es: “Exactamente lo que llevamos meses denunciando: unidades incompletas y profesionales que tienen que enfrentarse al fuego sin los efectivos necesarios”.

“Una cosa es hablar de cifras y otra muy distinta es ver a un bombero en primera línea explicando que no puede dar abasto, que el fuego le supera y que la instalación que necesita para trabajar acaba inutilizada porque no hay suficientes efectivos para cubrir todos los frentes”, ha señalado.

Andújar ha advertido de que “esto ya no es solo un problema de capacidad de respuesta ante un incendio: estamos hablando de la seguridad de los propios bomberos forestales”. “No podemos normalizar que un profesional tenga que afrontar un incendio forestal en unas condiciones en las que sabe que no tiene compañeros suficientes para cubrir el terreno y responder ante la evolución del fuego”, ha añadido.

La diputada socialista ha recordado que el PSPV lleva meses alertando de esta situación. En abril de 2024, Andújar denunció que más de 70 plazas de las unidades de refuerzo de bomberos forestales permanecían sin cubrir y señaló casos como el de Llucena, donde había un solo bombero por turno cuando la unidad debía contar con entre cinco y seis efectivos.

Las denuncias continuaron durante 2025. En julio, el PSPV alertó de que había parques cerrados y casi la mitad de las unidades de bomberos forestales inoperativas por falta de personal, y señaló que incluso durante la DANA del 29 de octubre de 2024 siete de cada diez unidades de bomberos forestales de la provincia de València estaban incompletas.

Ya en enero de este año, el PSPV volvió a advertir de la falta de entre 350 y 400 bomberos forestales en la Comunitat Valenciana, mientras que en mayo Andújar denunció que cerca del 30 % de las unidades no habían funcionado durante el mes de abril por falta de personal.

Noticias relacionadas

Hace apenas unos días, la diputada denunció que la Generalitat dejó sin ejecutar en 2025 el 21 % del presupuesto destinado a la contratación de bomberos forestales, mientras la plantilla de SGISE solo aumentó en dos efectivos. En ese sentido, Andújar ha reclamado que se ejecuten los recursos disponibles, se completen las unidades y se garantice una dotación suficiente tanto en los equipos terrestres como en las unidades helitransportadas.