Sigue en directo la complicada jornada de incendios en Castellón: masías evacuadas y un municipio confinado

La intensa actividad eléctrica asociada a las tormentas ha marcado una tarde complicada en el interior de Castellón, con focos declarados en Culla, Tírig, la Serra d’en Galceran y la Salzadella. El viento, la lluvia y los rayos están dificultando por momentos las labores de extinción y mantienen desplegado un amplio dispositivo.