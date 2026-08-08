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Incendios forestales

Sigue en directo la complicada jornada de incendios en Castellón: masías evacuadas y un municipio confinado

Las tormentas y la intensa actividad eléctrica multiplican los incendios en el interior de Castellón, con varios focos activos y numerosos medios terrestres y aéreos movilizados

Vídeo: Incendio declarado en la Serra d’en Galceran

Vídeo: Incendio declarado en la Serra d’en Galceran

Vídeo: Incendio declarado en la Serra d’en Galceran / Mediterráneo

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Fede Navarro / Adrián Bachero

La intensa actividad eléctrica asociada a las tormentas ha marcado una tarde complicada en el interior de Castellón, con focos declarados en Culla, Tírig, la Serra d’en Galceran y la Salzadella. El viento, la lluvia y los rayos están dificultando por momentos las labores de extinción y mantienen desplegado un amplio dispositivo.

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