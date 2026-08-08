Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: tres incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado

La intensa actividad eléctrica asociada a las tormentas marcó ayer viernes una tarde complicada en el interior de Castellón, con focos declarados en Culla, Tírig, la Serra d’en Galceran y la Salzadella. El viento, la lluvia y los rayos dificultaron por momentos las labores de extinción y obligaron a mantener desplegado un amplio dispositivo que ha trabajado durante la noche.

Te contamos la evolución de los incendios en Castellón en esta noticia

Fuente: El Periódico de Mediterráneo