Preocupación por el incendio de Tírig: previsión de mal tiempo con "viento errático de componente variado"

La evolución del incendio declarado en Tírig el viernes es favorable. Los efectivos desplegados en la noche del domingo han podido avanzar, aunque el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón indica que el fuego sigue activo.

En estos momentos hay 21 medios aéreos, más de 50 medios terrestres y más de 300 efectivos. En cuanto a la zona afectada, el incendio ha calcinado 810 hectáreas y ha afectado a un perímetro de 21 kilómetros. El sector de Catí concentra los esfuerzos. "Los trabajos nocturnos del dispositivo de extinción en esta zona han combinado estrategias de ataque directo y fuego técnico, presentando el incendio durante la noche una evolución positiva", menciona el consorcio.

Reunión del Cecopi

La reunión matinal del Cecopi ha dado cuenta de las últimas novedades sobre este fuego, en el que la Diputación ha agradecido "la prudencia y responsabilidad de los vecinos" y ruega a la población seguir las indicaciones y protocolos establecidos por la Guardia Civil. De paso, recuerda la orden de no acercarse a la zona del incendio.

En el encuentro ha participado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha agradecido el trabajo y la coordinación de los distintos cuerpos de extinción y fuerzas de seguridad que están trabajando sobre el terreno, y ha destacado la colaboración de ayuntamientos y vecinos de las zonas afectadas.

Noche productiva

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, también presente, expuso que la noche "ha sido muy productiva", de modo que los efectivos "han conseguido que no veamos llama ya en prácticamente todo el perímetro". Pese a este balance satisfactorio, explica que las próximas horas serán cruciales, debido a la previsión de mal tiempo.

"Se esperan fuertes tormentas, que van a venir acompañadas de agua y es una buena noticia, pero se esperan rachas de viento muy elevadas y una previsión de viento errático y de componente variado". Ante estas circunstancias, Bernabé destacó la "importancia de trabajar durante toda la mañana para tener el incendio en las mejores condiciones de cara a una tarde que puede ser adversa".

Desalojo de Catí

En cuanto al desalojo de Catí, la delegada mandó "un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos y vecinas", y afirmó que las granjas "están bien, han sido protegidas durante toda la noche y están en perfectas condiciones". La Guardia Civil tiene un operativo de vigilancia, tanto en estas granjas como en la población.

Catí tiene unos 700 habitantes, y la proximidad con las fiestas y el periodo estival había elevado la población a unas 900 personas. La mayoría se ha desplazado a sus viviendas habituales. Para los que no tenían alternativa, 47 personas se encuentran desplazadas en el albergue provisional del polideportivo de Xert, mientras que ocho personas de edad más avanzada y dependientes se encuentran en la residencia de Morella.

Atención a los evacuados

La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, ha visitado la residencia de mayores San Juan Bautista de Morella para interesarse por el estado de estas personas. "Quiero hacer un agradecimiento especial a todo el personal de la residencia y a las Hermanas de la Consolación por el cuidado que están dando a los mayores", ha señalado.

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La consellera Elena Albalat, en la residencia de Morella con los evacuados de Catí. / Mediterráneo

La consellera se mostró esperanzada ante la posibilidad de que los vecinos puedan regresar próximamente a sus hogares, dadas las buenas perspectivas sobre la evolución del fuego. Albalat destacó la importancia de que, si las condiciones de seguridad lo permiten, las personas evacuadas puedan volver a Catí "lo antes posible".