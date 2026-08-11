Emergencias recomienda llevar agua y comida en el coche ante posibles atascos de horas por el eclipse

El 1 de enero de este año entró en vigor la obligación de llevar en el coche la baliza V16 homologada. Este miércoles, ocho meses y once días después, a las reclamaciones legales habituales y las recomendaciones básicas ante cualquier trayecto con vehículo rodado, se les sumarám sugerencias extra especialmente pensadas ante el eclipse y los posibles "colapsos" que podrían afectar a las carreteras: preparación con antelación, "paciencia" y, sobre todo, avituallamiento, más teniendo en cuenta las temperaturas que se esperan para toda la jornada.

Es uno de los consejos que ha salido de la reunión preparatoria mantenida este lunes por el Cecopi constituido para todo el dispositivo del próximo miércoles. Porque aunque las autoridades recalcan que se va a vivir un "hecho histórico", un día para "disfrutar", también son conscientes de que su desarrollo tiene numerosas complicaciones. Y uno de los mayores "retos", en palabras de la delegada del Gobierno central, Pilar Bernabé, para este 12 de agosto será la movilidad atendiendo a los miles de desplazamientos que se esperan para poder ver el eclipse.

De hecho, tanto la responsable del Estado, que pondrá toda su estructura en la Comunitat Valenciana al servicio de la Generalitat Valenciana, como el propio conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que será el máximo encargado del operativo al activarse el nivel 2 de Emergencias, ya anticipan que se espera una jornada con numerosos atascos. "Colas de hasta dos horas", indicó Valderrama mientras Bernabé alertó incluso de "colapsos" puntuales en las vías rodadas.

Ante ello, además de recetar "paciencia" y aconsejar planificar el viaje con antelación, especialmente si se acude a "puntos conflictivos", la delegada del Gobierno dio una recomendación extra: disponer de avituallamiento suficiente en el coche. Quedarse parado durante mucho tiempo en el vehículo, trancado por un atasco, a horas donde la temperatura puede superar los 30 grados es una posibilidad frente a la que se advierte de la necesidad de contar con agua suficiente para hidratarse y evitar así los golpes de calor.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, preside el Cecopi preparatorio del eclipse, este lunes. / Levante-EMV

"Es un día para disfrutar, pero hay que hacerlo en condiciones de seguridad", remarcó Bernabé que explicó que la Delegación de Gobierno desplegará un operativo de 2.500 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional para llevar a cabo "labores de control de carreteras". También indicó que la Dirección General de Tráfico irá actualizando la información, especialmente respecto a las provincias de Valencia y Castellón, donde el eclipse se verá en su totalidad por lo que se esperan miles de desplazamientos.

En esa línea también se ha referido el conseller de Emergencias que ha hecho un llamamiento a la "concienciación" recomendando a la ciudadanía que acuda a alguno de los 12 puntos oficiales de visualización del eclipse que las administraciones públicas han habilitado. "Ahí tenemos dispositivo amplio de asistencia ante cualquier emergencia", ha indicado, al tiempo que ha explicado que para acudir a estos "pueden encontrarse con colas de más de dos horas". "Si ocurre, mucha paciencia, tenemos todo el dispositivo preparado", ha añadido.

Preocupación por los incendios

Además de las dificultades de movilidad, la otra gran preocupación de las autoridades está en el riesgo máximo de incendios debido a las condiciones climáticas, una situación que obliga a un refuerzo de la seguridad, tanto en dispositivo oficial como en recomendaciones. Entre ellas, una ha ido dirigida a los ayuntamientos: cerrar todos los paisajes y parajes protegidos que tengan en sus términos municipales.

Según ha explicado Valderrama, una de las novedades que han marcado la reunión preparatoria a poco más de 48 horas del acontecimiento astronómico, está en la petición a los ayuntamientos de que cierren a la circulación todos los paisajes protegidos y que solo dejen acceder a estos a aquellas personas que tengan una reserva en un hotel o una masía y, por lo tanto, estén "localizados".

En este sentido, una de las principales preocupaciones que tiene el dispositivo de emergencias coordinador por la Generalitat y Delegación del Gobierno es el riesgo ante los incendios forestales, un riesgo extremo vistas las altas temperaturas y las posibles tormentas secas, con rayos, que podrían afectar hoy al territorio autonómico. Un incendio, como el que se está dando en Tírig, obligaría a destinar recursos de extinción ante una cita que ya de por sí generará una gran movilización de profesionales de la seguridad y las emergencias.

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Así, junto a las recomendaciones a los ayuntamientos por estos cierres, la Generalitat también decretará el cierre de todos los parques naturales de la Comunidad Valenciana, no solo de los tres que inicialmente se habían previsto. "Tenemos que disponer de todos los servicios esenciales por si se pudiera producir un incendio", ha incidido Valderrama quien además ha reclamado a la ciudadanía que no transite por las zonas forestales, donde además no se les podría tener localizadas.