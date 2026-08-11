La Comunidad Valenciana desplegará un dispositivo de 15.000 efectivos, 29 aviones y 40 drones ante el eclipse

Todo preparado a nivel operativo para la jornada "histórica" de este miércoles por el eclipse solar total, el primero en más de 100 años. La Comunidad Valenciana se blindará este 12 de agosto con un dispositivo de más de 15.000 efectivos, 29 medios aéreos y hasta 40 drones, todo para garantizar el "éxito" de un día en el que además de los miles de desplazamientos para ver el acontecimiento astronómico está previsto un nivel de riesgo máximo por incendios forestales, donde el operativo de emergencias también tiene un ojo.

Las cifras del dispositivo las ha dado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, este martes, poco más de 24 horas antes del suceso, en la reunión preparatoria del Cecopi constituido específicamente por el eclipse y donde está integrada la Administración General del Estado, a través de la Delegación de Gobierno, con quien ha destacado la "colaboración y cooperación". De hecho, una parte importante del 'ejército' que estará sobre el terreno este miércoles son de instituciones estatales.

En este sentido, Valderrama ha desgranado que de los 15.000 profesionales que se activarán para el día del eclipse, más de 5.000 serán policías locales, miembros de la Policía Nacional y agentes de la Guardia Civil que se desplegarán por toda la Comunitat Valenciana. Según avanzó el lunes la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, una de las principales tareas que tendrán los policías nacionales y los guardias civiles será atender al control de las carreteras ante el reto mayúsculo que supondrá la movilidad, con miles de desplazamientos previstos y con posibilidad de "colapsos" de varias horas en algunas vías.

A ellos se sumarán los cerca de 8.000 profesionales sanitarios que la Generalitat Valenciana ha activado para la jornada así como los más de 2.000 bomberos. Estos serán tanto del cuerpo de bomberos forestales de la Generalitat como de los consorcios provinciales, dependientes de las tres diputaciones. El operativo humano se complementa con voluntarios de Protección Civil "que han querido participar" en el dispositivo de seguridad, especialmente en la ayuda de control de accesos a los parajes naturales, cerrados, o los lugares de observación oficial habilitados.

Vigilancia aérea

Pero el despliegue de profesionales en la tierra tendrá su apoyo desde el cielo. Según ha indicado Valderrama, la Generalitat Valenciana (que será la encargada de gestionar todo el operativo al decretarse el nivel 2 de emergencia) dispondrá de 29 medios aéreos que harán labor de "vigilancia preventiva" en la que también colaborará un dispositivo de 40 drones (de los propios bomberos autonómicos, la Guardia Civil o la UME) que sobrevolarán tanto zonas forestales como donde haya acumulación de personas.

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Según ha advertido el conseller de Emergencias, este miércoles habrá un riesgo extremo de incendios forestales, de ahí que, ante el gran operativo que se ha de destinar en seguridad para vigilar y ordenar los grandes flujos de afluencia para ver el eclipse, la Generalitat Valenciana haya decretado el cierre de todos los parques naturales de la Comunidad Valenciana, haya prohibido las acampadas por libre en las próximas 48 horas, haya recomendado a los ayuntamientos hacer lo propio con sus espacios protegidos y haya solicitado a la ciudadanía no acudir a verlo a zonas boscosas sino a los 9 puntos oficiales habilitados.