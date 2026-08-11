La Generalitat se alinea con Génova y evita el plantón de las consejerías de Vox al Gobierno por los menores de Ceuta

La Generalitat Valenciana no tomará la vía de Extremadura, Castilla y León y Aragón y participará en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará este próximo jueves 13 de agosto. La reunión está convocada por el Gobierno central que ha citado a las comunidades autónomas para abordar la acogida en los distintos territorios de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta desde hace semana y media tras la crisis humanitaria abierta al cruzar miles de personas la frontera marroquí a nado, con más de un centenar de fallecidos.

Frente a la decisión tomada por los vicepresidentes de Extremadura, Castilla y León y Aragón, todos de Vox, que el pasado fin de semana enviaron sendas cartas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para comunicarle que no asistirán al encuentro, la Comunitat Valenciana se ha desmarcado de esta postura y sí que tendrá representación en el encuentro. Así lo confirman fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia que dirige Elena Albalat, una postura que comparten con el resto de gobiernos del PP en solitario.

Así, pese a que Vox condiciona con sus votaciones en las Corts al Consell que preside Juanfran Pérez Llorca , el Ejecutivo valenciano se desmarca de la postura tomada por tres de las autonomías donde los populares no solo comparten gobierno con Vox sino que es la formación de Santiago Abascal la que gestiona el departamento encargado de los servicios sociales y el acogimiento de los menores que han de quedar bajo la tutela de la administración.

Los voxistas han hecho del rechazo frontal a la acogida de estos niños y adolescentes una de sus banderas hasta el punto de que fue el motivo por el que se salieron de los gobiernos autonómicos de los que entonces formaban parte, incluido el de la Generalitat Valenciana, en julio de 2024. Ahora, solo están en los tres citados y Andalucía tras un nuevo paso por las urnas en estos cuatro territorios, aunque la política migratoria y la acogida de los menores no acompañados ha estado en el foco de los pactos valencianos para cerrar los últimos presupuestos.

Cifras sin aclarar

No obstante, la actuación del Gobierno valenciano, compuesto exclusivamente por cargos del PPCV, está siendo distinta a la de aquellos donde Vox tiene presencia. Si bien es cierto que el Consell también critica la gestión hecha por el Gobierno central respecto al reparto de los menores migrantes no acompañados y ha recurrido los anteriores decretos que fijan las fórmulas de reparto, ante esta última crisis el Ejecutivo autonómico ha asegurado que cumplirá la ley y acogerá a los menores que le toquen, rebejando, de momento, el choque a lo puramente declarativo.

De hecho, la hoja de ruta de la Conselleria de Servicios Sociales discurre en línea con el resto de gobiernos autonómicos del PP en solitario y lo expresado por el partido a nivel nacional ante esta crisis. “Iremos a la reunión a escuchar. Siempre hay que sentarse a escuchar”, expresó este lunes Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, a los medios en rueda de prensa en Barcelona, que añadió que asistir a la reunión "no significa" estar de acuerdo con las políticas del Gobierno.

Miles de ceutíes se manifiestan este domingo para reclamar una respuesta ante la crisis migratoria. / Reduan Dris / EFE

No obstante, y a diferencia de la actitud de los gobiernos donde la consejería está en manos de Vox, el PP sí ha expresado que cumplirá con la ley por mucho que hayan manifestado su rechazo de tener que ser ellos quienes gestionen un problema que consideran que ha provocado el Gobierno central. En el caso valenciano, fuentes del departamento que dirige Albalat recordaron la semana pasada que los centros están "colapsados", al 160 % de ocupación al atender a más de 600 menores migrantes de los que 265 han llegado en el último año en las cuotas asignadas por el Gobierno central ante las crisis previas de Canarias.

Eso sí, de momento, el Consell ha evitado aclarar si harán de este rechazo verbalizado una acción judicial con un nuevo recurso. En este sentido, añadieron que primero esperarán a que el ministerio mueva ficha y que dé información respecto a esta última crisis ya que las comunidades no habían recibido comunicación alguna de posibles acogimientos.

Los primeros registros oficiales cifran en 1.342 menores los que están en instalaciones ceutíes, aunque el presidente de la ciudad autónoma, el 'popular' Juan Jesús Vivas, admitió el fin de semana desconocer cuántos más figuran entre las 8.000 y 11.000 personas que entraron irregularmente en los últimos días y que, según sus cálculos, permanecen en la ciudad. Las oenegés además han reclamado que identifique, escuche y evalúe individualmente a todos los menores antes de adoptar cualquier decisión sobre su futuro.

Futuros encuentros

Esta información podría ser uno de los puntos que el Gobierno central diera en la reunión en la que sí estará la Comunitat Valenciana, representada por la directora general de Infancia, Angélica Such. Esta comisión sectorial es el paso previo indispensable para convocar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde sí que están convocados los consejeros del ramo de las distintas autonomías, y su objetivo es que se pueda celebrar la última semana del mes de agosto, según citan medios de comunicación fuentes del gabinete de Rego.

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Falta ver qué ocurre en ese futuro encuentro y si en esa ocasión las autonomías del PP (no solo las del PP con Vox) deciden acudir. En el recuerdo más inmediato está el plantón que las comunidades gobernadas por los 'populares' dieron al Gobierno central el pasado mes de junio ante la conferencia sectorial de inmigración para hacer balance del proceso de regularización extraordinario de inmigrantes. Los populares emitieron una declaración conjunta en la que rechazan “la política migratoria opaca e irresponsable” del Ejecutivo de Pedro Sánchez y renunciaban a participar en el encuentro convocado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.