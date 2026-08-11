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Previsión meteorológica

Del eclipse total a la lluvia de estrellas en cuestión de horas, el plan para evitar los atascos en la Comunidad Valenciana

Las Perseidas serán visibles a partir de las 23 horas

Aras de los Olmos. Observatorio de la Universidad de Valencia en Aras de los Olmos.

Aras de los Olmos. Observatorio de la Universidad de Valencia en Aras de los Olmos.

Fernando Bustamante / LEV

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Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

El eclipse de sol total oscurecerá durante un minuto y medio aproximadamente -depende del municipio desde el que se vea puede durar de 33 a 96 segundos- el cielo de la Comunidad Valenciana, en un fenómeno inédito en más de un siglo. Una vez finalice el eclipse, alrededor de las 21.30 horas la Luna dejará de cubrir el Sol, será el momento más complejo de la jornada porque todo el mundo querrá volver a casa. Es uno de los puntos rojos del operativo diseñado por la Generalitat Valenciana, como explicaba este domingo en una entrevista para Levante-EMV, el director general de Ciencia e Innovación, Rafael Sebastián, el encargado de coordinar todo el plan de evento. En otros países, como Estados Unidos o Francia, se han registrado atascos de entre cinco y 10 horas en las horas posteriores.

La paciencia será un elemento clave y el responsable de la Generalitat espera que no haya incidentes en las carreteras valencianas y que lo máximo sean las quejas de la gente por haber tardado varias horas en llegar a casa. Sebastián explicaba que es imposible cuantificar el número total de desplazamientos y, este lunes, así lo corroboraba la Guardia Civil de Tráfico que teme un colapso de las vías, ante una movilidad "imposible de prever" en su totalidad. Sin embargo, el eclipse no será el único fenómeno astronómico que se podrá observar en el cielo valenciano en la tarde y noche del miércoles 12 de agosto. Habrá otro, las perseidas. Aunque se pueden ver durante varias noches consecutivas, la lluvia de estrellas más esperada del año alcanzará su punto máximo en la madrugada del 13 de agosto, cuando puede haber más de un centenar de meteoritos por hora bajo un cielo completamente oscuro.

Los nueve puntos oficiales con capacidad para cerca de 85.000 personas se encuentran en las provincias de Valencia y Castellón. Excepto las situadas en las playas de las dos ciudades capitales de provincia, se sitúan mayoritariamente en zonas del interior, con baja contaminación lumínica, lo que los convierte en lugares inmejorables para ver la lluvia de estrellas. Se trata de los municipios de Utiel, Macastre, Aras de los Olmos, Onda, Benassal, Puçol y Peñíscola. "Serán muy visibles esa noche, por lo que invito a la ciudadanía a quedarse a disfrutarlas", explicaba Sebastián durante la entrevista, con la esperanza de que este segundo fenómeno haga más escalonada la vuelta a casa.

Jornada de calor

Uno de los principales inconvenientes para quedarse a ver las perseidas es el cansancio. Y es que se espera que los desplazamientos para ver el eclipse comiencen ya desde la mañana o el mediodía, de modo que una vez finalizado el eclipse no todo el mundo puede tener fuerzas para esperar hasta la lluvia de estrellas. Estas serán visibles desde las 23 horas aproximadamente en toda la Península Ibérica, aunque será a partir de las tres de la mañana cuando se intensifiquen; será entonces el mejor momento para verlas.

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El calor será notable a lo largo de la jornada con máximas de hasta 36 grados en el interior y de entre 31 y 33 grados en el litoral, según las previsiones actuales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se espera que a la hora del eclipse, las temperaturas hayan caído entre 3 y 5 grados. El calor y el sol pueden provocar golpes de calor porque los puntos de observación para el eclipse son espacios abiertos, a pleno sol, y con pocas zonas de sombra. Y debido a las recomendaciones para planificar la llegada, lanzadas por la Generalitat y el resto de administraciones, se espera que el público acuda con tiempo y, por tanto, esté durante varias horas al sol. Por eso, se recomienda usar gorra, protector solar y contar con elementos de sombra para protegerse, así como hidratarse bebiendo agua.

Temperaturas máximas previstas para el 12 de agosto, día del eclipse.

Temperaturas máximas previstas para el 12 de agosto, día del eclipse. / Aemet

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Fuente: Levante - EMV

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