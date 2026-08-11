Sanidad
Estas son las 1.284 plazas MIR y EIR para los hospitales de la Comunidad Valenciana en 2027
Es una oferta récord con su principal incremento en la especialidad de Medicina de urgencias y emergencias que gana 19 puestos en un solo año
Los hospitales de la Comunidad Valenciana dispondrán de una oferta récord de formación sanitaria especializada con un total de 1.284 puestos para preparar a los médicos y enfermeras del futuro, aquellos que cursen el MIR o el EIR; también para farmacéuticos, químicos, psicólogos, radiofísicos y biólogos. Es una información conocida desde el 14 de julio cuando el Ministerio y la Conselleria de Sanidad dieron a conocer la cantidad total de plazas para la convocatoria de 2027. En el caso de la Comunitat Valenciana, se ofertan 985 de Medicina, 216 de Enfermería, 43 de Farmacia, 29 de Psicología, cinco de Radiofísica y tres de Química.
La oferta autonómica crece un 7,9 % en general porque el año pasado se estipularon 1.189 vacantes, por encima del crecimiento nacional que es del 3,9 %, por lo que la subida valenciana suplica a la del resto del país. En el caso de Medicina y Enfermería, en la pasada convocatoria, se incluyeron 916 y 194 plazas; su crecimiento es, por tanto, de un 7,5 y un 11,34 % en un solo año. Por provincias, para el próximo curso se ofrecerán 439 plazas en centros sanitarios de la provincia de Alicante, 140 plazas en centros de Castellón y 705 en la provincia de Valencia.
Ahora, casi un mes después se conoce la cantidad de plazas por cada especialidad. Como ya se anticipó, la gran crecida se registra en la especialidad de Medicina de Urgencias, que aumenta 19 plazas su oferta respecto a las 9 del pasado año cuando fue la gran novedad. Y también se registran subidas significativas en Enfermería familiar y comunitaria, con 15 puestos más y un total de 88; y en Medicina familiar y comunitaria que incrementa seis plazas su oferta hasta las 254, la especialidad más numerosa. Solo una especialidad tiene menor oferta que en la pasada convocatoria: la de Cirugía cardiovascular, que pasa de dos a un solo puesto.
Especialidad por especialidad
El reparto total en plazas MIR y EIR para la convocatoria de 2027 es la siguiente:
- Alergología, 7 (+2).
- Análisis clínicos, 14 (=).
- Anatomía patológica 13 (+2).
- Anestesiología y reanimación, 52 (+2).
- Angiología y cirugía vascular, 5 (=).
- Aparato digestivo, 19.
- Bioquímica clínica, 3 (+1).
- Cardiología, 18 (=).
- Cirugía cardiovascular, 1 (-1).
- Cirugía general y del aparato digestivo, 31 (+3).
- Cirugía oral y maxilofacial, 3 (=).
- Cirugía ortopédica y traumatología, 38 (=).
- Cirugía pediátrica, 3 (+2).
- Cirugía plástica, estética y reparadora, 5 (=).
- Cirugía torácica, 3 (=).
- Dermatología médico-quirúrgica y venereología, 14 (+2).
- Endocrinología y nutrición, 2 (=).
- Enfermería de salud mental, 27 (+4).
- Enfermería del trabajo, 16 (+3).
- Enfermería familiar y comunitaria, 88 (+15).
- Enfermería geriátrica, 1 (=).
- Enfermería obstétrico-ginecológica, 66 (=).
- Enfermería pediátrica, 18 (=).
- Farmacia hospitalaria, 25 (=).
- Farmacología clínica, 1 (=).
- Geriatría, 1 (=).
- Hematología y hemoterapia, 17 (+1).
- Inmunología, 1 (=).
- Medicina de urgencias y emergencias, 38 (+19).
- Medicina del trabajo, 19 (+4).
- Medicina familiar y comunitaria, 254 (+6).
- Medicina física y rehabilitación, 16 (+1).
- Medicina intensiva, 24 (=).
- Medicina interna, 40 (+1).
- Medicina legal y forense, 4 (+2).
- Medicina nuclear, 7 (+2).
- Medicina preventiva y salud pública, 15 (+1).
- Microbiología y parasitología, 15 (+2).
- Nefrología, 14 (+1).
- Neumología, 15 (=).
- Neurocirugía, 5 (=).
- Neurofisiología clínica, 10 (+2).
- Neurología, 15 (=).
- Obstetricia y ginecología, 33 (+1).
- Oftalmología, 30 (+1).
- Oncología médica, 22 (=).
- Oncología radioterápica, 9 (=).
- Otorrinolaringología, 10 (=).
- Pediatría y sus áreas específicas, 60 (=).
- Psicología clínica, 29 (+3).
- Psiquiatría, 29 (+1).
- Psiquiatría infantil y de la adolescencia, 3 (=).
- Radiodiagnóstico, 38 (+1).
- Radiofarmacia, 1 (=).
- Radiofísica hospitalaria, 5 (=).
- Reumatología, 7 (=).
- Urología, 18 (=).
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Fuente: Levante - EMV
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