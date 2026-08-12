Un 'ejército' de 15.000 efectivos frente a las 'amenazas' del Día D

Todo preparado a nivel operativo para la jornada "histórica" de este miércoles por el eclipse solar total, el primero en más de 100 años. El acontecimiento histórico sucederá en el cielo, pero los riesgos se notarán en la superficie terrestre. Algunos están vinculados con la movilización que se generará ante el deseo de observar el fenómeno astronómico; otros, con las fechas en las que sucede y las condiciones meteorológicas que lo acompañan: posibles colapsos en carreteras, golpes de calor, daños en la vista o incendios se erigen en la lista de preocupaciones. Y ante ellos, un despliegue de más de 15.000 efectivos, 29 medios aéreos y 40 drones.

El operativo quedó listo para su ejecución en una última reunión preparatoria del Cecopi que se constituirá por el eclipse al decretarse el nivel 2 de emergencia y la Generalitat asuma el mando único. Es la concreción a todo lo que se viene hablando desde hace meses, poner números, cuerpos de seguridad y directrices específicas a los debates previos con el objetivo de que la jornada "histórica" se erija como un "éxito científico, cultural" y, sobre todo, organizativo sin daños que lamentar.

La vista está puesta sobre todo en los incendios. Ya lo está en un día habitual en el que las condiciones meteorológicas marcan un riesgo extremo, como ocurrirá este miércoles, pero más todavía cuando el operativo humano tendrá otros cometidos como tratar de canalizar la gran afluencia que se desplazará por todo el territorio valenciano, especialmente hacia Castellón y Valencia, lugares con 100 % de visibilidad del eclipse, y cuyo movimiento puede ser un riesgo añadido.

De ahí que el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, haya especificado que de los 15.000 profesionales movilizados para este miércoles, el operativo especial estará compuesto por más de 2.000 bomberos forestales de la Generalitat y de los consorcios provinciales, así como por personal técnico de medio ambiente y de emergencias y miembros de Protección Civil, junto con voluntariado que colaborará en el control de los accesos a los puntos de observación oficial del eclipse o a los entornos naturales protegidos. Estas labores de vigilancia preventiva contarán, asimismo, con 29 medios aéreos y con 40 drones de bomberos forestales, policías locales, Policía de la Generalitat, Unidad Militar de Emergencias (UME) y Guardia Civil.

Cartel informativo del eclipse del próximo 12 de agosto. / Jose Manuel Vidal / EFE

El principal temor es el riesgo extremo de incendios decretado por las condiciones meteorológicas y por el movimiento de población hacia zonas forestales en un momento en el que el gran operativo de seguridad está destinado en vigilar y ordenar los grandes flujos de afluencia para ver el eclipse. De ahí qe la Generalitat Valenciana haya decretado el cierre de todos los parques naturales de la Comunitat Valenciana, haya prohibido las acampadas por libre en las próximas 48 horas, haya recomendado a los ayuntamientos hacer lo propio con sus espacios protegidos y haya solicitado a la ciudadanía no acudir a verlo a zonas boscosas sino a los 9 puntos oficiales habilitados. También ha reclamado no aparcar en los arcenes, tanto por no bloquear vías como por el propio riesgo de fuego.

Sanidad y movilidad

Junto al despliegue de bomberos habrá más de 5.000 policías locales, policías de la Generalitat, agentes de la Guardia Civil y miembros de la Policía Nacional trabajando en el dispositivo. Según avanzó el lunes la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, una de las principales tareas que tendrán los policías nacionales y los guardias civiles será atender al control de las carreteras ante el reto mayúsculo que supondrá la movilidad, con miles de desplazamientos previstos y con posibilidad de "colapsos" de varias horas en algunas vías. A ello se suman cerca de 8.000 profesionales sanitarios, con un ojo puesto (nunca mejor dicho) en el día después en los servicios de Urgenicas por úlceras por la no utilización de las gafas reglamentarias.

"Se espera una movilidad extraordinaria", indicó al respecto el subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, José Rodríguez Jurado, tras la reunión técnica de coordinación. En este sentido, destacó que los organismos estatales cuentan con "la experiencia de operaciones salida y retorno", aunuqe no hay una previa de un eclipse. El foco está puesto no solo en la ida hacia los puntos de observación, sino también en el regreso, dejando abierto el tiempo en el que esté en marcha el dispositivo, aunque sí que admitió que está previsto "para más allá de las 12 de la noche".

Plan territorial

Así, según informó la Conselleria de Emergencias, la Comunitat Valenciana entrará en la medianoche de este miércoles en la situación 2 del Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana (PTECV), con la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, como sede principal, y en la delegación del Consell en Castellón, como sede secundaria. Misma hora en la que se establecerá en todo el territorio de la Comunitat Valenciana el nivel 3 (riesgo extremo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, con el cierre del acceso a todos los parques naturales de las tres provincias.

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Igualmente, se activará el Procedimiento de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, que permite movilizar de forma inmediata efectivos y recursos de todos los cuerpos de bomberos ante emergencias extraordinarias. El dispositivo especial implica igualmente la constitución de centros de coordinación operativa municipal (CECOPAL) en los nueve municipios declarados como Punto de Observación Oficial (Castellón de la Plana, València, Aras de los Olmos, Peñíscola, Benassal, Macastre, Puçol, Utiel y Onda) y de dos puestos de mando preventivo, uno en Castellón de la Plana y otro en València.