La política mira al cielo entre la playa, el cámping y el Cecopi

No hay decreto, proyecto legislativo o PNL que pueda lograr o frenar que desde una parte de la Tierra se vea a la Luna sobreponerse sobre de manera total sobre la circunferencia del Sol, sin embargo, eso no significa que no haya política y políticos que estén al margen de sus efectos, bien para gestionar todo lo que implicará en la superficie terrestre o bien como simples ciudadanos que igual que el resto, se dejan embelesar de su visión, con las gafas protectoras homologadas correspondientes, claro está.

Sea de una manera o de otra, los principales dirigentes valencianos también mirarán al cielo a las 20:30 horas, aunque la diferencia es con quién y dónde lo harán y, sobre todo, si mientras lo hacen han de tener un ojo pendiente de lo que ocurre más cerca como parte de sus funciones durante ese momento. Porque aunque el cargo no se deje nunca y la responsabilidad acompañe hasta en vacaciones, hay para quienes el eclipse, más que un momento de asueto y disfrute, es un evento más de sus competencias.

Que se lo digan a la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant. Su departamento ha sido el encargado de coordinar desde junio de 2025 la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses (este 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028, los dos primeros totales y el tercero anular) y ha establecido el Observatorio de Yebes (Guadalajara), el mayor centro del Instituto Geográfico Nacional (IGN), como sede oficial del seguimiento institucional del eclipse. Para ello, ha organizado una programación científica e institucional con especialistas de distintas agencias, como la Agencia Espacial Europea (ESA) con los astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García y que Morant vivirá en primera persona.

Y si la labor de la ministra de Ciencia está sobre todo en el análisis científico de lo que ocurre en el cielo, en l'Eliana la mirada estará más puesta en qué pasa a pie de tierra. En el Centro de Coordinación de Emergencias se constituirá un Cecopi que presidirá el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que ejercerá de máximo responsable de todo el operativo al decretarse el nivel 2 del Plan de Emergencias y en el que también estará presente la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Imagen de archivo, vista exterior del Observatorio de Yebes, en Guadalajara. / Beatriz Retuerta / EFE

Le ocurre algo similar a la alcaldesa de València, María José Catalá, que cortará sus vacaciones para presidir el Cecopal (el equivalente a un Cecopi a nivel municipal) que constituirá el Cap i Casal. Este, según fuentes del consistorio, estará ubicado en la Casa dels Bous y servirá para controlar todo el operativo en el municipio donde se espera una gran afluencia de gente, desde el punto oficial habilitado de la playa de la Malva-rosa hasta l'Albufera, un lugar de vistas privilegiadas de la que se cortarán sus conexiones a partir de las seis de la tarde ante el temor de que se convierta en una ratonera.

Playa y cámping

Con algo más de relax y sin las competencias de gestión directa vivirán el momento el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la presidenta de las Corts, Llanos Massó, primera y segunda autoridad del autogobierno. Según fuentes de su equipo, el jefe del Consell (que se encuentra de descanso estival solo interrumpido por los incendios) verá el eclipse con sus hijas desde Finestrat, localidad de la que era alcalde hasta el pasado diciembre y en el que, no obstante, la cobertura del Sol no será total. El plan es similar al de Massó que lo verá con la familia en la playa de Castellón, donde sí que el eclipse sí que será total. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, también rodeado de la familia, elegirá en cambio la montaña.

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Quien no mirará directamente al cielo será el síndic de Compromís, Joan Baldoví. Lo suyo no es un acto de renuncia o protesta de ningún tipo, sino simplemente de lugar de estancia. Al portavoz valencianista, presumiblemente el candidato a la Generalitat Valenciana, el eclipse le ha pillado de viaje, en un cámping, pero eso no significa que no vaya a ver, aunque sea indirectamente, el cruce de la Luna y el Sol. Su plan es conectarse a Meteosueca y seguirlo en la distancia mientras habla con sus hijas, que sí que estarán en la Ribera Baixa.