Una jornada de sobresaltos constantes, pero sin grandes incidencias

Estaban en el foco como uno de los retos de la jornada para las administraciones y la movilidad y el riesgo extremo de incendios se convirtieron en un constante de avisos y pequeños sobresaltos, aunque sin grandes problemas. Las altas temperaturas durante todo el día, especialmente en las horas centrales, y el alto número de desplazamientos (especialmente hacia Castellón y Valencia) dejaron en la superficie efectos secundarios de lo que se proyectaba en el cielo: atascos en distintos puntos, una autovía cortada durante horas, accidentes, adelantos en el cierre de trayectos, vehículos ardiendo y actuaciones de los bomberos ante conatos o llamas de más intensidad como las de Xàtiva.

El importante dispositivo desplegado, con más de 15.000 profesionales entre agentes de policía y Guardia Civil, bomberos, sanitarios y trabajadores de Protección Civil, se tuvo que emplear en distintas circunstancias y puntos de la geografía valenciana, casi siempre cerca de un lugar habilitado de observación. La combinación de factores tuvo su afección en un aparcamiento de Peñíscola donde un incendio dejó hasta 31 vehículos calcinados.

Alrededor de las 14.30 horas comenzó un fuego en un solar que ejercía de parking para aquellas personas que eligieron el litoral castellonense como punto de observación. Testigos oculares afirmaron que el fuego empezó presuntamente en un coche eléctrico que estaba allí estacionado y, rápidamente, se hpropagó a los demás. El incidente dejó varias personas heridas, según el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón y medios sanitarios se desplazaron a la zona para atenderles.

Un camión ardiendo en la V-30 provoca un atasco a las cuatro de la tarde / Levante-EMV / LEV

No fue el único incendio registrado en un vehículo. La parte trasera de un camión ardió en la V-30 a la altura de Xirivella y Quart de Poblet, cerca de la incorporación con la A3, provocando retenciones kilométricas en dirección al puerto en una de las vías más habituales y con mayor actividad rodada cada día al conectar València y su área metropolitana. Por la mañana, fue un vehículo en Buñol el que provocó un incendio forestal en el que tuvieron que intervenir hasta dos medios aéreos de la Generalitat, una dotación de los bomberos forestales, otra del consorcio provincial y una autobomba para extinguirlo hora y media después.

Atención en Xàtiva

Los fuegos, una de las grandes preocupaciones en las horas previas ante el riesgo máximo de incendios forestales, tuvieron su principal punto de alarma en Xàtiva. A media tarde, tuvieron que intervenir hasta siete medios aéreos y lograron estabilizarlo sobre las 20 horas, prácticamente a la vez que cinco brigadas actuaban ante un incendio en Algar de Palancia. Para entonces, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, también informó de la denuncia a un hombre por el uso de una motosierra en la Sierra de Irta y el desalojo a 50 personas en Alcalà de Xivert que querían acceder a la ermita y la atención por dos lipotimias. A ello se añadió el rescate de una persona accidentada en una senda forestal por el Mas de Beltrán en el Parque de l’Alcatén.

Atasco en la A23 tras cortarse uno de sus carriles por un accidente / Levante-EMV

Otro de los puntos críticos fue en la A-23. Minutos antes de las cinco de la tarde, un camión volcó en el término municipal de Altura, en la comarca del Alto Palancia, lo que obligó al corte de la autovía durante varias horas en su circulación hacia Teruel provocando, a su vez, varios kilómetros de retenciones, con desvíos establecidos por Segorbe. Por suerte, sin heridos. Como solo se podía ir hacia Teruel por vías alternativas, la Guardia Civil de Tráfico desaconsejó masificar esas carreteras secundarias hacia uno de los puntos que mucha gente había elegido para ver el fenómeno astronómico. Pasadas las 19 horas se abrió un carril.

Tráfico a la vuelta

También se cortó la CV-500 que une València con l'Albufera, otro de los grandes puntos destacados para poder ver el eclipse. Ese corte estaba previsto, pero se tuvo que adelantar media hora, a las 17:30 horas. En esta vía se dieron varias retenciones antes del cierre, sin embargo, su cierre permitió recuperar "fluidez", según indicó la delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La V-21 de camino a Puçol y en la CV-9 tuvieron también atascos en las horas previas, aunque en el caso de esta segunda el problema fue que varios coches estacionaron en el arcén "y eso ha provocado colapso de la vía", con sus consiguientes denuncias.

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Por la noche, pasadas las 21 horas, una vez finalizado el eclipse, la vuelta de las miles de personas que se habían desplazado generó cogestión y tráfico lento. Se notó especialmente en puntos de gran atracción como la salida de l'Albufera y su entorno, en el regreso desde el interior por la CV-35 hacia el litoral de València así como en la A-7 en la circunvalación del área metropolitana del Cap i Casal.