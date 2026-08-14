Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo hoyVenta VPPDetenido padre fallecidoMuerto pelea San JuanNiño herido CastallaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

La Comunidad Valenciana acogerá la puesta en marcha de la nueva plataforma de la OCDE ante desastres naturales

El organismo internacional celebrará en València en octubre una conferencia internacional sobre la gestión de las crisis climáticas

VLC. Chiva. Hablamos con vecinos y comerciantes de Chiva cuando se cumple un aÃ±o de la dana del 29 de octubre de 2024

VLC. Chiva. Hablamos con vecinos y comerciantes de Chiva cuando se cumple un aÃ±o de la dana del 29 de octubre de 2024 / Germán Caballero / LEV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desembarcará en València el próximo mes de octubre con una cumbre sobre la gestión de los desastres naturales. Según ha informado este viernes el Gobierno de España, los días 5 y 6 de octubre el Cap i Casal acogerá la conferencia internacional "From Crisis to Recovery: Strengthening Regional Disaster Resilience", que reunirá a representantes de gobiernos nacionales, regionales y locales, instituciones europeas, organizaciones internacionales, expertos, sector privado, comunidad académica y asociaciones de personas afectadas por la dana.

El evento, organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la OCDE, se celebrará en Caixa Forum Valencia y servirá para presentar la Plataforma de la OCDE sobre Resiliencia Regional ante Desastres, una nueva iniciativa destinada a fomentar el aprendizaje entre países, el intercambio de experiencias y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno. España ejercerá la presidencia inaugural de la Plataforma durante su primer año de funcionamiento, consolidando su liderazgo en este ámbito dentro de la OCDE.

Esta iniciativa, según el ministerio, obedece a la necesidad de activar la gobernanza multinivel ante fenómenos extremos cada vez más intensos y frecuentes. La conferencia servirá para compartir mecanismos administrativos y de financiación con los que se pueda afrontar de una forma más ágil las futuras emergencias y para reconstruir proyectando territorios mejor preparados e infraestructuras más resilientes.

Valencia. Ximo Puig y Pilar Alegria en el inicio del Congreso Internacional con 16 ministros y responsables de la OCDE, Palau de les Arts. PGV . XIMO PUIG . MINISTRA DE EDUCACIÓN PILAR ALEGRÍA . INAUGURACIÓN DE LA 12 CUMBRE INTERNACIONAL SOBRE LA PROFESIÓN DOCENTE

Ximo Puig, durante un congreso de la OCDE en València, en 2022. / Miguel Angel Montesinos

La contribución de todos los países permitirá a la OCDE, ante la que es embajador el expresident de la Generalitat, Ximo Puig, desarrollar un programa de trabajo centrado en el intercambio de buenas prácticas internacionales, el análisis comparado de modelos de gestión del riesgo y el diseño de herramientas que refuercen la capacidad de las administraciones públicas para prevenir, gestionar y recuperarse de futuras emergencias.

Lecciones aprendidas

Según la comunicación remitida por el Ministerio de Política Territorial, el programa de la conferencia abordará todas las fases de la gestión del riesgo de desastres, desde la prevención y la preparación hasta la respuesta inmediata, la reconstrucción y la recuperación a largo plazo. En las diferentes sesiones que se celebrarán los días 5 y 6 de octubre se analizarán, entre otros aspectos, la planificación territorial, la resiliencia de las infraestructuras, la financiación de la reconstrucción, la participación de las comunidades afectadas, la coordinación entre administraciones y la lucha contra la desinformación durante las emergencias.

Noticias relacionadas

El proyecto culminará con la elaboración de un marco de referencia que recopilará las principales lecciones aprendidas y recomendaciones para la gestión del riesgo de desastres, sentando las bases para futuras iniciativas de cooperación internacional impulsadas por la OCDE. Para todo ello, lo ocurrido en la dana de octubre de 2024 puede servir de advertencia.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El comercio de Benidorm alerta de una notable bajada de las compras y pide frenar los “supermercados turísticos”
  2. La empresa de parasailing de Benidorm, “consternada”, asegura que el hombre herido está estable y a punto de recibir el alta
  3. Fin a la 'barra libre' de la ley de Segunda Oportunidad para perdonar las deudas
  4. Fallece en el Hospital General de Alicante el joven de 27 años agredido en una pelea en Playa de San Juan
  5. El fundador de Finetwork y expresidente del Eldense, Pascual Pérez, salda su deuda con Hacienda
  6. Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”
  7. La N-332 en Torrevieja en el día de la Marmota: el alcalde vuelve a exigir al ministerio que cumpla su compromiso de desdoblar la carretera
  8. Un niño de 2 años resulta herido grave tras caer de una tribuna antes de la suelta de la vaca de Castalla

La Comunidad Valenciana acogerá la puesta en marcha de la nueva plataforma de la OCDE ante desastres naturales

La Comunidad Valenciana acogerá la puesta en marcha de la nueva plataforma de la OCDE ante desastres naturales

Vox presiona a Llorca por el reparto de menores de Ceuta en plena negociación Gobierno-autonomías

El detenido tras convivir 8 meses con su padre muerto dice que “perdía dinero teniéndolo ahí”

Un paciente de Benidorm pide amparo a los grupos políticos de las Cortes Valencianas por las listas de espera

Un paciente de Benidorm pide amparo a los grupos políticos de las Cortes Valencianas por las listas de espera

El eclipse total dibuja la postal del siglo sobre el cielo valenciano

El eclipse total dibuja la postal del siglo sobre el cielo valenciano

Una jornada de sobresaltos constantes, pero sin grandes incidencias

Una jornada de sobresaltos constantes, pero sin grandes incidencias

Respiro en el Cecopi: "La ciudadanía ha seguido las indicaciones"

Respiro en el Cecopi: "La ciudadanía ha seguido las indicaciones"

El PSPV solicita al Consell información del nombramiento de Ferran Torres como embajador

El PSPV solicita al Consell información del nombramiento de Ferran Torres como embajador
Tracking Pixel Contents