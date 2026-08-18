El Constitucional suspende la figura estrella del Consell que blindaba viviendas en la costa contra los deslindes del Gobierno

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener de forma cautelar la suspensión de la figura estrella del Consell que protegía viviendas en la costa contra los deslindes del Gobierno. Se trata de la figura urbanística y patrimonial conocida como "núcleos etnológicos", las viviendas históricas ubicadas en primera línea de playa, afectadas por el avance del mar y la regresión del litoral. Los núcleos etnológicos se aprobaron en el artículo 17 de la ley de la costa valenciana, en vigor desde el 16 de junio de 2025 [a los veinte días naturales desde que el nuevo texto legal aprobado por PP y Vox en las Corts se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)]. Y representan el escudo antideslindes ideado por el ejecutivo de Carlos Mazón (la ley la firmó el expresidente de la Generalitat, cinco meses antes de dimitir). Una norma legal autonómica que ha originado un conflicto de competencias entre el Estado y la Generalitat Valenciana por la afección al dominio público marítimo-terrestre [de competencia estatal] y con el avance del mar por los temporales y la tramitación de nuevos deslindes que afectan a las viviendas en primera línea como telón de fondo.

Tras limar diferencias en varias comisiones bilaterales entre el Gobierno Central y la Generalitat respecto a una veintena de artículos de la norma autonómica, finalmente la Abogacía del Estado presentó un recurso de inconstitucionalidad el pasado 26 de febrero contra la Ley de protección y ordenación de la costa valenciana de 22 de mayo de 2025. El recurso estatal apuntaba al artículo 17 y la disposición final primera de la norma autonómica que regula "los núcleos de especial valor etnológico, conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales". También se solicitaba la suspensión de la disposición adicional cuarta de la ley, que da a la Generalitat la potestad para elaborar "un inventario que, en su caso, permita solicitar al Estado la modificación del deslinde y la desafectación de los bienes correspondientes". Tras aceptar a trámite el recurso del Gobierno central, el pleno del Constitucional se reunió el pasado 21 de julio para deliberar sobre la suspensión del artículo y las disposiciones que regulan "los núcleos de especial valor etnológico". Finalmente, el Constitucional acordó levantar la suspensión sobre la disposición adicional que permitía elaborar el inventario, pero mantiene la suspensión sobre figura que regula los "núcleos etnológicos", según el auto del Tribunal Constitucional publicado ayer en el BOE (Boletín Oficial del Estado).

En el recurso se personaron las Corts Valencianes y la Generalitat, que solicitaban el levantamiento de la suspensión a los artículos de la ley que el Gobierno recurre porque considera que invaden sus competencias. La Abogacía del Estado solicitaba que se mantuviera la paralización de los artículos que regulan los "núcleos de valor etnológico" porque, alertaba el letrado del Gobierno central "el levantamiento de la suspensión ocasionaría perjuicios irreparables para la protección del medio ambiente".

El abogado del Estado citó como ejemplo de estos perjuicios lo sucedido en la playa de Babilonia en Guardamar del Segura. El Estado alegaba que "las concesiones administrativas que amparaban dichas edificaciones [en la playa de Babilonia, que ilustran esta información] fueron extinguidas" por lo que la Administración del Estado "acordó su demolición por razones medioambientales y de seguridad". Decisiones "confirmadas por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo". Por lo que los propietarios de las viviendas, "los ocupantes habían asumido el compromiso de iniciar las demoliciones en septiembre de 2025 y la empresa encargada de su ejecución contaba ya con la correspondiente licencia municipal". Sin embargo, "tras la entrada en vigor de la Ley 3/2025, la Generalitat Valenciana adoptó medidas cautelares de protección patrimonial y promovió la declaración del enclave como núcleo urbano con especial valor etnológico, lo que determinó la paralización de las demoliciones previstas" en la playa de Babilonia. Una situación que, alega el Gobierno central, "impide la ejecución de las actuaciones de regeneración ambiental proyectadas por la administración del Estado, prolonga el deterioro del dominio público marítimo-terrestre de un espacio integrado en la Red Natura 2000, compromete la regeneración de la costa, dificulta la recuperación del sistema dunar y afecta a la seguridad de las personas".

Y es por este detalle por el que el Constitucional concede al Estado la suspensión cautelar del artículo 17 que regula los "núcleos etnológicos", mientras decide si es o no constitucional. Según el fallo del pleno del Alto Tribunal, "lo relevante, a los exclusivos efectos cautelares, es que la documentación aportada permite apreciar que la aplicación del régimen jurídico establecido por el artículo 17 [de la ley de la costa valenciana] ha tenido ya incidencia efectiva sobre actuaciones estatales de protección y regeneración del dominio público marítimo-terrestre, permaneciendo entretanto la situación de degradación ambiental descrita en el informe" aportado por Costas al litigio. Y que constata que "la situación ambiental del enclave continúa deteriorándose". Existe, según la dirección general de la Costa y del Mar "un acusado proceso de regresión del litoral que compromete la funcionalidad del sistema duna-playa". Un proceso "agravado tras los temporales registrados durante el pasado mes de marzo [de 2026]" por lo que "la permanencia de las edificaciones dificulta la recuperación natural de ese espacio, integrado en la Red Natura 2000, y genera problemas de seguridad tanto para sus ocupantes como para los usuarios de la playa". Por tanto, consideran los magistrados del Constitucional, "la aplicación del régimen jurídico previsto en el art. 17 respecto de dicho enclave es susceptible de proyectarse sobre actuaciones estatales dirigidas precisamente a detener ese proceso de degradación y restaurar el dominio público marítimo-terrestre".

Noticias relacionadas

Desde la Generalitat recuerdan que el auto del Tribunal Constitucional "no implica el final del proceso y que se seguirá peleando para que el 100% de la ley de la costa valenciana pueda estar en vigor, en especial los artículos que hacen referencia a la creación de la figura de núcleos etnológicos que busca proteger las casetas costeras tradicionales de la Comunitat Valenciana", aseguran fuentes de la vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. "Una vez el Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad se procede a la paralización de aquellos artículos que están en duda y posteriormente se revisa si se puede levantar alguna suspensión. El levantamiento parcial se considera una buena noticia, pero del todo insuficiente y, por ello, se mantiene la estrategia de defender la constitucionalidad de una norma que busca desarrollar competencias recogidas en el Estatut d'Autonomia". La Generalitat recuerda que "la normativa de costas gallega también fue recurrida por parte del Gobierno y finalmente se le dio la razón a la autonomía". Por ello, concluyen, la "Generalitat seguirá luchando para que la totalidad de la Ley de protección y ordenación de la costa valenciana y, en especial, la protección de casetas costeras tradicionales frente a deslindes sea una realidad. El pasado 28 abril se remitió la respuesta al recurso de inconstitucionalidad y se espera que pueda haber un pronunciamiento a la mayor brevedad posible ya que el fondo del asunto está por resolver y se espera un pronunciamiento futuro favorable".