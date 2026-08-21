El PSPV pide la dimisión del conseller de Emergencias por desproteger a los bomberos forestales

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha exigido hoy en las Corts la dimisión del conseller responsable de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, al considerar que “no está a la altura” de las necesidades de la Comunitat Valenciana ante una situación marcada por los incendios, las danas y los episodios de calor extremo. “Tenemos una Comunitat Valenciana que es epicentro del cambio climático y que no está preparada. No tenemos las unidades de bomberos necesarias, muchas están inoperativas y otras no cuentan con los efectivos suficientes”, ha denunciado.

El portavoz se ha referido así antes de la comparecencia del conseller ante la diputación permanente de las Corts para dar cuenta de la gestión de las emergencias de este verano. Muñoz ha lamentado además que la Generalitat no esté ejecutando suficientemente las inversiones necesarias ni contratando los bomberos que hacen falta para garantizar la seguridad. Como contaba hoy este diario, la Generalitat dejó en 2025 sin ejecutar la mitad de las inversiones para bomberos forestales, 4,1 de los 8,3 millones previstos en los presupuestos del pasado año. “Lo que vemos es que las personas que trabajan en la extinción de los incendios, aquellos que nos protegen a nosotros del fuego, no son protegidos por la Generalitat Valenciana”, ha señalado.

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Muñoz ha puesto como ejemplo el testimonio de un bombero durante el incendio de Tírig y Catí, con un vídeo dramático donde reclamaba refuerzos y medios mientras se encontraba en una situación de extrema dificultad. “No puede ser que nuestros bomberos, los que van a los montes a apagar los incendios, se encuentren en situaciones en las que teman por su propia vida”, ha afirmado. Por ello, ha reclamado la dimisión del conseller y ha defendido que el testimonio de los propios profesionales demuestra que hacen falta más efectivos, más inversión y, sobre todo, más prevención.

Fuente: Levante - EMV