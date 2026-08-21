Vecinos de Gátova: "No sabemos nada, solo se escuchan los helicópteros"

El incendio que amenaza la Calderona ha vuelto a poner en alerta a los vecinos de los muncipios situados en las faldas del parque natural. En Gátova, donde se ha instalado el Punto de Mando Avanzado (PMA), el fuego les ha pillado prácticamente inmersos en sus fiestas patronales. Aunque desde el casco urbano no hay ni rastro del incendio y no se aprecia ni siquiera las columnas de humo que está provocanco, la actividad de lostrabajos de extinción durante la noche y esta mañana sí están haciendo acto de presencia.

Ruth, una joven del municipio, reconoce que los vecinos están haciendo vida normal, ajenos al incendio: "estamos preparándonos para las fiestas del padrón". Sin embargo, y tras comprobar la gravedad del incendio y la cantidad de medios aéreos destinados, insiste en que los vecinos apenas saben qué está pasando y cómo se está comportando el incendio: "Aquí no están están diciendo nada, solo se escuchan los helicópteros".

120 hectáreas calcinadas por un incendio que se inició por un rayo

El conseller de emergencias e interior, Juan Carlos Valderrama, informa sobre el incendio declarado anoche en la Calderona y que se inició alrededor de las 21:00 horas. Ha afectado ya a unas 120 hectáreas, continúa activo en situación 1; durante la noche no fue posible movilizar medios aéreos, pero este viernes trabajan en la zona 11 aeronaves y alrededor de 130 efectivos. Los equipos de emergencia tratan de aprovechar la ventana de oportunidad hasta el mediodía para estabilizar el fuego antes de que, a partir de las 14:00 horas, empeoren las condiciones meteorológicas. La previsión apunta a una humedad cercana al 70% durante esta noche, aunque los efectivos mantienen la máxima prudencia y permanecen pendientes de posibles cambios en las condiciones.