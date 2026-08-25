Valencia recupera su vuelo directo a Nueva York 15 años después

El aeropuerto de Valencia recupera 15 años después una de sus rutas estrella y una de las más perseguidas en los últimos años por los dirigentes valencianos de todos los colores políticos. United Airlines ha anunciado este martes la puesta en marcha de un vuelo directo entre el aeródromo de Manises y Nueva York, que comenzará a operar en verano del próximo año.

El CEO de la compañía, Scott Kirby, ha anunciado este martes las nuevas rutas que la aerolínea estadounidense operará con sus nuevos Airbus A321XLR, entre las que se encuentra la conexión del aeropuerto de Newark (Nueva Jersey, a unos 25 kilómetros de Manhattan) con València. El anuncio ha llegado horas después de difundir un vídeo promocional con pistas sobre los nuevos destinos que sumará a su programación internacional para 2027.

La compañía ha anunciado así este vuelo, que comenzará a operar a partir del próximo 2 de junio, entre la 'gran manzana' y "la tercera mayor ciudad de España", según han calificado a València. La ruta contará con tres frecuencias semanales.

Fragmento del vídeo en el que United Airlines anuncia su vuelo a Valencia. / Levante-EMV

En cuanto a la aeronave, desde Visit València han avanzado que United Airlines empleará el Airbus A321XLR, un avión de nueva generación específicamente diseñado para cubrir rutas de largo radio con una mayor eficiencia. El modelo puede alcanzar hasta 8.700 kilómetros de autonomía y permite abrir conexiones transatlánticas directas mediante un avión de pasillo único.

Además de sus prestaciones operativas, el A321XLR representa un avance desde el punto de vista ambiental. Según Airbus, este modelo consigue hasta un 20 % menos de consumo de combustible y de emisiones de CO₂ por asiento respecto a aviones de generaciones anteriores, y reduce hasta un 50 % la huella acústica.

"La utilización de este tipo de aeronaves permite así compatibilizar el crecimiento de la conectividad internacional de València con la apuesta de la ciudad por un modelo turístico más sostenible, reduciendo el impacto asociado a las nuevas conexiones aéreas y especialmente la incidencia acústica en el entorno aeroportuario", recoge Visit València.

Una ruta que desapareció en 2012

La conexión aérea directa entre Valencia y Nueva York no es una novedad absoluta para el aeropuerto de Manises. Delta Air Lines operó esa misma ruta durante cuatro veranos consecutivos, entre 2009 y 2012, con cuatro frecuencias semanales y un Boeing 757, transportando en ese periodo a casi 70.000 pasajeros con una ocupación media del 80 %.

Fue la primera conexión directa regular entre la Comunitat Valenciana y Estados Unidos, hasta que Delta la eliminó por falta de rentabilidad. Desde entonces, sucesivos gobiernos autonómicos han intentado sin éxito recuperar el enlace.

La llegada de United a esta ruta certifica, 15 años después, el regreso de Valencia al mapa de las conexiones directas con Estados Unidos.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado el anuncio de una nueva ruta aérea de United Airlines que conectará Estados Unidos con la Comunitat Valenciana, una conexión directa que "culmina el trabajo desarrollado para reforzar la conectividad internacional del destino y abrir nuevas oportunidades en uno de los mercados emisores de largo radio con mayor potencial".

Pérez Llorca ha destacado que el anuncio de la conexión de Valencia con Estados Unidos supone "una excelente noticia para la Comunitat Valenciana y para el conjunto del sector turístico", ya que "avanza en una conexión estratégica con Estados Unidos y confirma el interés creciente del mercado norteamericano por nuestro destino".

El jefe del Consell ha subrayado que la nueva ruta "es el resultado de una estrategia sostenida de apertura al mercado norteamericano, impulsada por la Generalitat, para reforzar la presencia de la Comunitat Valenciana en los principales mercados internacionales".

Según la Generalitat, la Conselleria de Turismo ha mantenido contactos directos con United Airlines en foros especializados del sector aéreo, como la feria Routes Europe celebrada en Rimini el pasado mes de mayo.

Última reunión hace dos semanas

Además, el pasado 13 de agosto se celebró una reunión 'online' en la que la compañía solicitó información adicional sobre "el potencial de la ruta" y "planteó la conveniencia de contar con una interlocución coordinada en la Comunitat Valenciana".

La Generalitat considera que el mercado estadounidense "constituye una prioridad dentro de la estrategia de promoción internacional de la Comunitat Valenciana, tanto por el perfil del viajero como por su elevada capacidad de gasto y su interés por productos vinculados a la cultura, la gastronomía, el turismo urbano, el patrimonio, el Mediterráneo y las experiencias singulares".

Desde Visit València recuerdan que este anuncio supone que "por primera vez, València contará además con dos conexiones intercontinentales directas con el continente americano, (Nueva York y Montreal) reforzando una conectividad que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento".

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La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha asegurado que "recuperar la conexión directa con Nueva York es un hecho histórico para nuestra conectividad y nos permite avanzar en uno de nuestros principales objetivos: crecer en mercados de largo radio y atraer un turismo de mayor valor añadido, como el estadounidense, con mayor gasto y estancia media y que, además, viaja durante todo el año".