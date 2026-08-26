Medio Ambiente sólo ha ejecutado el 25% de los 218 km de cortafuegos de la Serra Calderona previstos en el plan de prevención

El incendio forestal iniciado en Gátova (el Camp del Túria) el 20 de agosto, que ha afectado 633 hectáreas de la Serra Calderona y se extendió al término municipal de Segorbe ha puesto el foco en las tareas de prevención y en la planificación contra los incendios forestales en un entorno privilegiado como este parque natural. Como adelantó Levante-EMV en la edición del 24 de agosto, tres de los municipios de la Serra Calderona pidieron a la Generalitat, la mañana del mismo día del incendio (declarado a las 21 horas tras la caída de un rayo), la ejecución de un cortafuegos de orden 1 (hay tres órdenes, en función de la anchura según la superficie que engloban) a lo largo de la carretera de Llíria a Segorbe, la CV-25. Se trata de la vía autonómica principal que comunica estos tres municipios y la única vía para evacuar a los vecinos de Gátova desalojados durante dos días. Y también para permitir el acceso a los efectivos de extinción de incendios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Ejecutar un cortafuego de orden 1 en la carretera CV-25 de Llíria a Segorbe

Y precisamente para la CV-25 los tres municipios afectados reclamaron que se ejecutaran los ocho tramos de cortafuegos pendientes de ejecución o de adaptación desde 2017, según revelaron en el escrito conjunto firmado por los alcaldes de los tres municipios. Los alcaldes de Gátova, Jesús Salmerón Berga (Partido Popular), el de Marines Juan Romero Durban (Compromís) y de Olocau, Antonio Ropero Morales (PSPV) solicitaban en el escrito de diez páginas que «las conselleries competentes en carreteras, medio ambiente y prevención de incendios forestales impulsen, de manera coordinada, la definición técnica, programación presupuestaria y ejecución del área cortafuegos de orden 1 prevista en el ámbito de la carretera autonómica CV-25, conforme al Plan de prevención de incendios forestales del parque natural de la Serra Calderona y en coordinación con los planes locales de prevención de incendios de Gátova, Marines y Olocau».El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, achacó a la propiedad privada de muchas parcelas afectadas y la burocracia los retrasos en los cortafuegos.

Además del Plan de prevención de incendios forestales del parque natural de la Serra Calderona, esta zona también está incluida en el plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Llíria. El grado de ejecución de estos planes se revisa cada vez que se actualizan. El plan de la demarcación de Llíria se aprobó en 2015, cuando era conseller de Gobernación Luis Santamaría, con una vigencia de 15 años con revisiones ordinarias cada 5 años. En el caso de los parques naturales, los planes de prevención se han de actualizar cada diez años. Y fue la revisión de este último la que reveló el dato recogido por Gátova, Marines y Olocau en su petición. La CV-25 espera desde la última revisión que se ejecute el cortafuego en la carretera, como vía principal.

Los alcaldes de Gàtova, Marines y Olocau en la imagen que distribuyeron el 20 de agosto por la mañana, horas antes del incendio, para reivindicar el cortafuegos de la CV-25. / Ayuntamiento de Gátova

Nivel de ejecución: 55 kilómetros de 218 km previstos

Aunque la revisión del plan de prevención de incendios forestales del parque natural de la Serra Calderona aprobado en 2018 permitió detectar el grado de ejecución de la planificación en general y de los cortafuegos previstos en particular. La baja ejecución también afecta al programa de áreas de cortafuegos que desde 2006 se ha ejecutado parcialmente. De un total de "218,3 kilómetros (km) previstos se habían ejecutado 55,3 km, un 25,3% de lo planificado», relataban los tres alcaldes en su escrito dirigido a la Generalitat. "Quedan, por tanto, 163 km de cortafuegos pendientes de ejecutar de los que 69,5 km son de orden 1".

El plan de prevención de incendios forestales de la Serra Calderona destaca que la mayoría de los 55,3 km de cortafuegos ejecutados "se realizaron entre los años 2009 y 2010". Tampoco se convocaron ayudas para la ejecución de estos cortafuegos en terrenos terrenos no gestionados por la Generalitat Valenciana. "Publicadas en el año 2005 para el año 2006. No se han publicado para el resto del periodo del Plan", se admite en el documento de revisión. Respecto al mantenimiento de los cortafuegos ya existentes, el documento oficial de revisión admite que la ejecución ha sido "parcial". Se ejecutó el "mantenimiento de fajas auxiliares por brigadas de diputación y parque natural: pistas de Castell de Serra y Font de l'Ombria (Serra), Masía Tristán (Segorbe), Rebalsadors (Serra), Barranco Vinyuela (Gátova), Sacañe-Sabonera (Gátova-Segorbe), Masia l'Olla (Marines), Font dels Créixens i Font de la Gota (Serra) y Camí de la Murta (Altura)". Tampoco se habían redactado los "proyectos de las infraestructuras situadas en terrenos gestionados por la Generalitat Valenciana, necesarias para potenciar el uso de ganado como un medio de control de la vegetación en áreas cortafuegos recogidas en el plan de aprovechamientos ganaderos del parque natural".

Infraestructuras preventivas y zonas de trabajo seguras

Los alcaldes de Gátova, Marines y Olocau recordaban en su escrito que los cortafuegos son "infraestructuras preventivas" pensadas para "reducir los efectos negativos de los incendios forestales, disminuir la superficie afectada y facilitar la intervención de los medios de extinción". Unas infraestructuras que "deben disponerse en forma de redes para maximizar su efectividad y dotar de coherencia a las actuaciones previstas por los diferentes instrumentos de planificación". Y que en el caso de las áreas cortafuegos, "favorecen la discontinuidad del combustible forestal, compartimentan el territorio y sirven de apoyo a los medios de extinción durante las operaciones de controly defensa frente al fuego".

Un bombero refresca una zona incendiada en el término municipal de Gátova, en una imagen captada el pasado domingo. / Germán Caballero

Y reflexionaban que las "las áreas cortafuegos no deben entenderse únicamente como superficies sobre las que se elimina o reduce la vegetación, sino como infraestructuras estratégicas diseñadas para disminuir la intensidad y velocidad de propagación del fuego y proporcionar zonas de trabajo más seguras a los medios de extinción".

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El primer plan de la Serra Calderona se aprobó en 2006

El primer plan de prevención de incendios de la Serra Calderona se aprobó en 2006 y se revisó en 2018. Se trata de un parque de 18.095 hectáreas, de las que «el 37% corresponde a terrenos gestionados directamente por la Generalitat». La Serra Calderona aglutina «numerosos elementos vulnerables, entre los que se encuentran núcleos urbanos, urbanizaciones, viviendas aisladas, explotaciones agrícolas, instalaciones e infraestructuras de servicio público, así como vías de acceso y evacuación que pueden verse afectadas por el desarrollo de un incendio forestal».