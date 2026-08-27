El debate sobre la rebaja del listón electoral en las Corts sigue sin fecha pese a la presión de Ens Uneix

El debate sobre la rebaja del listón electoral sigue sin fecha y la Unió Municipalista, promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que consiguió las más de 11.000 firmas para llevar ese debate a las Corts, empieza a impacientarse ante la cercanía de los comicios y la falta de concreción sobre las fechas. Así lo recordó Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez impulsor de la plataforma municipalista, este martes, cuando reclamó a la Mesa del parlamento la admisión a trámite de la iniciativa, que plantea disminuir del 5 % autonómico actual al 3 % provincial el porcentaje de votos mínimo para lograr representación en la cámara.

El toque de atención no parece inquietar demasiado al PP de Juanfran Pérez Llorca. El president, preguntado este miércoles al respecto, se puso de perfil y se remitió al poder legislativo, es decir, a las Corts. La Mesa del parlamento es la encargada de ordenar y fijar los debates y está controlada por los populares y Vox. A preguntas de este diario, fuentes del PP aseguraron que "no hay previsión exacta sobre su tramitación" parlamentaria y que se planteará "cuando se abra el periodo de sesiones".

Desde Ens Uneix también apuntan a la Mesa de las Corts, a quien exigen que dé cabida a este debate antes del fin de la legislatura por "normalidad democrática". No reclaman el voto favorable del PP, sino que se debata y poder negociar puntos intermedios. Sería la primera vez que este asunto llega al parlamento autonómico. Cabe recordar que la C. Valenciana es uno de los territorios donde mayor porcentaje se necesita para obtener un escaño.

Los municipalistas rechazan que los plazos sean un impedimento. Entienden que da tiempo a esa tramitación antes de las próximas elecciones, siempre que haya "voluntad política". Y avisan de que si no hay novedades en el corto plazo, "elevarán la presión" al PP y a Pérez Llorca, quien se ha mostrado favorable en el pasado a tramitar la iniciativa de Ens Uneix, partido que gobierna la Diputación de Valencia con los populares.

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Pese a esa predisposición, una vez los municipalistas registraron la ILP en las Corts se han encontrado con algún obstáculo por parte de PP y Vox. Los dos grupos parlamentarios pidieron a la Mesa que encargara un informe al Consell Jurídic Consultiu sobre la técnica y la adecuación a la normativa del contenido de la iniciativa popular. El ente avaló la ILP, devolviendo la pelota al tejado de la Mesa de las Corts, un aspecto que recordó la vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, este martes, cuando le reclamó que "ya definitivamente acepte la entrada a trámite" de la iniciativa.