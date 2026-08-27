Sí habrá menú halal en los colegios valencianos: "La modificación que ha introducido Vox no cambia nada"

Cuando un menú escolar contenga carne halal "el sacrificio del animal debe haberse realizado mediante un procedimiento de aturdimiento previo". Esa es la modificación exacta que se ha producido en la normativa escolar valenciana, pero la realidad es que cuando se consume carne halal la muerte del animal se produce así ya que lo contrario "contraviene normas alimentarias y de consumo", según afirman a Levante-EMV fuentes de la Generalitat Valenciana.

Las redes sociales se han llenado de mensajes que indican que Vox ha conseguido eliminar el menú halal de los comedores escolares valencianos. Nada más lejos de la realidad. El Real Decreto 315/2025, de 15 de abril, establece expresamente que los centros educativos deberán disponer de menús especiales para el alumnado que los requiera por motivos éticos o religiosos o, cuando corresponda, facilitar los medios adecuados para conservar y consumir el menú proporcionado por la familia.

La normativa está como estaba. Sin embargo, el cambio introducido refleja que cuando exista carne en ese menú "el sacrificio del animal debe haberse realizado mediante un procedimiento de aturdimiento previo”. "Y eso ya se hace, de hecho no se debe hacer de otra forma. Ahora eso queda señalado expresamente en la normativa, pero lo cierto es que no se prohíbe el menú halal, ni se veta ni nada parecido", afirman fuentes del Consell. Por ello, la carne certificada como halal que se vende en España cumple con ese requisito.

Es más, la certificación "Halal" se refiere a la carne que ha sido preparada y procesada conforme a las leyes islámicas. De hecho, la palabra "halal" significa "permitido" o "lícito" en árabe, "y se utiliza para describir todas las prácticas aceptadas por la ley islámica". En el contexto de los alimentos, la carne halal proviene de animales que han sido criados y sacrificados de manera específica: con una dieta vegetariana (los animales deben ser alimentados exclusivamente con una dieta vegetal, sin hormonas ni antibióticos) y deben ser sacrificados sin sufrimiento para el animal.

Por ello, incluir que el sacrificio del animal debe haberse realizado mediante un procedimiento de aturdimiento previo implica "que no haya sufrimiento animal, algo que ya se cumple en la carne halal que se comercializa en la Comunitat Valenciana", recalcan fuentes del Consell.

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Las entidades sociales responden

Sin embargo, las entidades sociales advierten de que "hecha la ley, hecha la trampa". "Los centros educativos tiene la obligación de proporcionar menú halal o facilitar alternativas que se puedan llevar desde casa, pero no es la primera vez que nos hemos visto obligados a denunciar a centros educativos que se han negado a hacerlo. Titulares e informaciones que dicen que se ha eliminado el menú halal de los comedores escolares valencianos puede traer problemas, aunque digan que a efectos prácticos nada cambia. El PP acepta una enmienda de Vox que a efectos prácticos dicen que no implica nada, pero la realidad es que consiguen su objetivo: llenar las redes sociales y los medios de comunicación de titulares que repiten un bulo. Es peligroso", recalcan desde entidades sociales.