Llorca minimiza su interinidad a nueve meses de elecciones: "Elegir candidato no ayuda a solucionar ningún problema"

El president Juanfran Pérez Llorca retomó este miércoles su actividad institucional tras unos días de descanso (con algún paréntesis para atender los incendios más graves del verano) y a los pocos minutos ya tuvo que afrontar una pregunta sobre la interinidad en la que le mantiene la dirección nacional del PP a menos de nueve meses de las elecciones autonómicas. "¿Cuándo se va a designar el candidato a las próximas elecciones?", le inquirieron los medios. El jefe del Consell, como ha hecho en los últimos meses, trató de normalizar su situación, asegurando no estar "nada preocupado" por no haber sido confirmado todavía por Alberto Núñez Feijóo.

"No estoy nada preocupado de cuándo se tiene que elegir candidato", indicó el jefe del Consell, añadiendo que el hecho de estar o no confirmado por Génova como cabeza electoral en 2027 "no va a ayudar a solucionar ningún problema” de la ciudadanía, aspecto en el que aseguró estar centrado en este arranque de curso, que desembocará en las urnas.

El president desvió el foco rápidamente y defendió que "la gente está cansada de discusiones y quiere soluciones". En ese sentido, aprovechó para destacar que la C. Valenciana tiene "la gran ventaja" de contar con unos presupuestos para 2026 que, aunque tendrán unos pocos meses de vida antes de tener que ser prorrogados, aportan "estabilidad" e incorporar "notorias" partidas en áreas como Sanidad, Vivienda, Educación o Servicios Sociales. "El inicio del curso va a consistir en seguir solucionando problemas de la sociedad y en llevar a cabo ese ambicioso proyecto" presupuestario, subrayó.

Pérez Llorca llegó al Palau en diciembre tras recibir el aval de Génova para relevar a Carlos Mazón tras su dimisión por la gestión de la dana. Pero desde entonces Feijóo ha mantenido una evidente indefinición respecto a su futuro que ha llenado de dudas a la militancia y ha dado vía libre a las especulaciones sobre el liderazgo del PPCV. Además de mantener aparcado el congreso autonómico que serviría para acabar con la gestora que pilota el PPCV desde entonces y proclamar un nuevo líder, en presidente nacional ha evitado cualquier guiño o señal de respaldo a su figura, dejando en el aire esa candidatura del PPCV para la Generalitat.

Según diversas fuentes del PP valenciano, nada se ha movido durante el verano. El congreso, salvo sopresa de última hora, se da por perdido hasta después de elecciones y no hay noticias de cuándo la dirección nacional señalará al elegido para encabezar la candidatura popular a la Generalitat. "Sin novedades del congreso ni de candidatos", reafirmaba Génova este mismo miércoles. Pese a todo, Pérez Llorca sigue siendo la opción más natural y quien cuenta con más opciones.

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Mientras tanto, el PPCV va haciendo camino en otros ámbitos. Este próximo 11 de septiembre celebra la tradicional cena de inicio de curso político en El Puig, donde está previsto que se anuncien las candidaturas municipales a las grandes ciudades. Un acto que debería servir para activar definitivamente la maquinaria electoral para la cita del último domingo de mayo, a expensas de esa confirmación de Madrid del candidato a la Generalitat.