Los trabajos durante la noche contienen las llamas y frenan el avance del incendio del Saler

Buenas noticias para la Devesa y el parque natural de l'Albufera. Los trabajos de extinción que se han realizado durante toda la noche han dado sus frutos y tal como acaba de confirmar la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, el fuego y las llamas apenas han avanzado.

A falta de los datos de actualización tras la celebración del Cecopi prevista para esta mañana, desde Delegación del Gobierno reconocen que el perímetro del incendio que desde ayer ha hecho saltar todas las alarmas en el corazón del parque natural "apenas ha avanzado". Cabe recordar que, según los últimos datos facilitados anoche por el conseller Valderrama, el fuego habría arrasado ya 31,8 hectáreas de alto valor ecológico.

Las buenas noticias que llegan desde la primera línea de fuego parecen confirmar que las condiciones meteorológicas han sido propicias durante la noche y han permitido a los efectivos frenar el avance de las llamas.Tal como confirma Bernabé, con las primeras luces del día se han incorporado los medios aéreos a las labores de extinción para reforzar las tareas desde el aire. El objetivo es aprovechar las condiciones actuales para controlar cuanto antes el incendio.

Los repsonsables de la extinción confían en poder aprovechar el viento de poniente que soplará hasta mediodía para seguir trabajando el control del fuego.

Los repsonsables de la extinción confían en poder aprovechar el viento de poniente que soplará hasta mediodía para seguir trabajando el control del fuego.

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Como parte del dispositivo, continúan en primera línea los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Tras su movilización ayer por la tarde, siguen trabajando en la extinción del incendio del Saler. Tal como informa el Ministerio de Defensa, los efectivos están realizando labores de ataque directo y liquidación de puntos calientes en el flanco derecho del incendio.