El PSPV denuncia que Pérez Llorca deja sin ejecutar 29 millones en dependencia mientras suben los beneficiarios

El PSPV-PSOE ha denunciado este domingo que el Consell de Juanfran Pérez Llorca ha dejado sin ejecutar 29 millones de euros destinados a prestaciones para la Dependencia, mientras que el número de personas con el derecho reconocido "ha aumentado un 12,47 % en el último año".

Así lo ha advertido la portavoz socialista de Servicios Sociales en Les Corts, Silvia Gómez, en una nota de prensa, en la que ha exigido a la Generalitat que "cumpla, pague a tiempo y destine el dinero presupuestado a garantizar unos servicios sociales de calidad y con una cobertura real".

En ese sentido, la dirigente socialista ha afirmado que los dependientes "no pueden seguir siendo las víctimas de las cuentas ficticias de la Generalitat", y ha manifestado que son los propios datos oficiales del Consell los que demuestran que están abandonando a las personas dependientes.

"El Partido Popular se dedica a inflar las cifras de expedientes resueltos para vender agilidad, pero la realidad es que reconoce derechos sobre el papel mientras deja sin ejecutar millones de euros destinados a hacerlos efectivos", ha señalado.

Con ello, Gómez ha apuntado que el número de personas beneficiarias ha pasado de 172.857 a 194.415 en el último año, lo que supone 21.558 personas más, mientras que la ejecución real ha descendido de 372,98 a 343,84 millones de euros, es decir, 29 millones menos.

A su juicio, resulta "inadmisible" que haya un 12,5 % más de personas con el derecho reconocido y, al mismo tiempo, 29 millones de euros menos ejecutados para atenderlas.

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La portavoz socialista ha insistido en que "reconocer un derecho no sirve de nada si después no se paga", al tiempo que ha reclamado a Pérez Llorca que "deje la propaganda y se centre en gestionar", porque "detrás de cada cifra hay una persona y una familia que necesita una prestación y unos cuidados".