Ciencia y deporte se unen contra el cáncer en el marco del Sail GP

La Fundación CRIS Contra el Cáncer , el equipo español de Sail GP “Los Gallos” y pacientes y familias afectados por el cáncer han realizado este miércoles una visita al Instituto de Investigación Sanitaria Incliva de Valencia para tratar de unir "ciencia de excelencia y deporte de élite", en el marco del Spain Sail Grand Prix que los próximos 5 y 6 de septiembre llegará por primera vez a València.

“El cáncer es un gran reto global y en España es la primera causa de muerte, tanto en adultos como en niños, de manera que requiere de un abordaje integral con estrategias ambiciosas, recursos económicos, colaboración público-privada y compromiso social”, ha destacado Estanis De La Quadra-Salcedo, vicepresidente ejecutivo de la Fundación CRIS Contra el Cáncer.

Por parte de Incliva han participado Andrés Cervantes, director científico del Incliva; Noelia Tarazona, investigadora principal del Grupo de Cáncer Colorrectal y Nuevos Desarrollos Terapéuticos en Tumores Sólidos y coordinadora del Área de Cáncer de Incliva y el equipo de la doctora Rosa Noguera representado por el doctor Jaime Verdú, del Grupo de Investigación Traslacional de Tumores Sólidos Pediátricos de Incliva. Les ha acompañado la directora general de Investigación e Innovación científica, Mariola Penadés.

Del equipo español del campeonato internacional de vela de alta velocidad han asistido su CEO, Antonio Alquézar; Alejandra Real, directora de Operaciones; y los atletas Diego Botín, Nicole van der Velden y Bernardo Freitas.

Con familiares y pacientes de cáncer

Desde CRIS Contra el Cáncer aseguran que ha habido "un momento de gran emoción" entre los investigadores, los deportistas y Nacho, adolescente curado de una leucemia. También con José, padre de Lucía, que falleció hace unos meses a los 15 años; y la madre del pequeño Ares, que tampoco logró superar el cáncer infantil. Todos han destacado la necesidad de investigar como única alternativa para alcanzar tratamientos efectivos.

"Es una alianza que nace de una visión y unos valores compartidos; la investigación de excelencia y el deporte de alta competición avanzan gracias al talento, la innovación, la tecnología, la cooperación y, sobre todo, el trabajo en equipo y son dos ámbitos en los que España cuenta con profesionales capaces de competir y liderar al máximo nivel internacional", destacan desde la Fundación.

En este sentido, hacen un paralelismo entre "Los Gallos", que representan a España en una de las competiciones deportivas más exigentes, innovadoras y tecnológicas del mundo, y CRIS Contra el Cáncer, que impulsa y financia investigación traslacional de excelencia dentro y fuera de España, conectando investigadores, hospitales y centros científicos para acelerar la llegada de nuevos avances a los pacientes.

"En ambos casos, el talento individual solo alcanza todo su potencial cuando trabaja de forma coordinada dentro de un gran equipo. En SailGP, deportistas, ingenieros, técnicos y especialistas combinan conocimiento, tecnología y precisión para conseguir el mejor resultado. En la investigación traslacional ocurre algo similar: investigadores básicos y clínicos, médicos, profesionales sanitarios, hospitales y centros de investigación cooperan para transformar el conocimiento científico en nuevos diagnósticos y tratamientos que puedan llegar cuanto antes a los pacientes", añaden desde la fundación.

En València, CRIS Contra el Cáncer financia investigaciones en Incliva. Actualmente, en concreto, apoya dos proyectos activos en dos áreas muy distintas -sarcomas pediátricos y cáncer colorrectal-.

Por una parte, está el Proyecto CRIS de Sarcoma de Ewing, liderado por la doctora Rosa Noguera de Incliva y el doctor Enrique de Álava del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), orientado a identificar factores en el entorno de los tumores infantiles que ayuden a clasificar y predecir el comportamiento de los “Ewing like sarcoma” y los sarcomas de Ewing, así como las alteraciones genéticas relacionadas con la aparición de metástasis. CRIS financia el proyecto con 137.880 euros desde abril de 2023, de los cuales 68.940 euros se han dirigido al equipo de INCLIVA.

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Por otra parte, también financia el Proyecto CRIS de Recaídas en cáncer de colon, liderado por la doctora Noelia Tarazona, coordinadora del área de cáncer de Incliva. Su proyecto busca integrar la biopsia líquida en la práctica clínica habitual de pacientes con cáncer colorrectal, para detectar antes de tiempo la enfermedad mínima residual y determinar qué pacientes responderán a inmunoterapia, evitando así tratamientos innecesarios. CRIS financia este proyecto con 400.000 euros a lo largo de cinco años.