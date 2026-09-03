Las asociaciones de víctimas sobre el escrito de Mazón: “Da un argumento de defensa propio de un investigado”

“Ha dado un argumento de defensa propio de un investigado, y ha acabado colocándose él solo en esa posición procesal”. Así resume la portavoz de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, el escrito que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado ante la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra. En él, la defensa del expresident no solo rechaza cualquier intervención en el envío del Es-Alert sino que apunta que incluso asumiendo una posible participación de Mazón en la demora, la responsabilidad se restringiría al lapso entre las 20 horas y las 20.11 horas de aquella tarde.

Para Rosa Álvarez, “de facto” siempre ha habido “dos investigados y medio”. “Ese medio es él, que si no estuviera aforado serían tres investigados”, dice. Y critica que, ni el PP autonómico ni nacional le hayan pedido el acta. “Dicen que es personal, y es cierto, pero no se le ha pedido ni siquiera de manera simbólica”, añade.

“Lo que no se puede exigir es que las acusaciones demuestren quién se habría podido salvar, sino que son ellos, los responsables, los que tienen que explicar por qué tenían la obligación de avisar y no lo hicieron”, considera. Y sobre las referencias de Mazón a las 20 horas y a las 20.11, cree que no es una cuestión de horas, sino de días antes. “Tenemos como ejemplo la gestión tan sumamente diferente de la dana de la Vega Baja de 2019, que fue un martes y se avisó a los alcaldes, se convocó un Cecopi y cecopales el domingo”, dice.

Imagen de la manifestación contra la gestión de la dana este sábado / Germán Caballero

A su juicio, Mazón “no puede presentarse como jefe del Consell para todo y cuando hay obligaciones, desaparecer”. “Si no es el responsable legal, si él no es el garante, ¿quién lo es?”, se pregunta. Y añade Rosa Álvarez que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, “parece que no se acuerda de que faltan 231 valencianos y valencianas, porque no vino a Catarroja pero sí que va mucho a zonas donde son muy españoles y mucho españoles”, lamenta.

También se ha referido al cambio de abogado de la exconsellera Salomé Pradas. “En el careo con Cuenca se vieron ciertas discrepancias, a eso ahora lo llaman motivos personales”, dice, y se pregunta: “¿ahora son los Juegos del Hambre, van a matarse unos a otros?”

“Las 233 muertes eran evitables”

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana del 29 d’octubre de 2024 asegura que “las 232 muertes de la dana eran evitables si el Consell, en aquel momento presidido por Carlos Mazón, hubiera cumplido con sus obligaciones y se hubiera alertado a tiempo a la población”.

“En el caso de Carlos Mazón, además, no podemos olvidar que minimizó el riesgo de la dana asegurando que a las seis de la tarde estaríamos fuera de peligro”, añade Gradolí, que añade que el último escrito ante la jueza “vuelve a reafirmarnos en que debe ser investigado, y que no puede entorpecer la instrucción desde dentro, presentando escritos de defensa sin estar formalmente investigado y amparándose en su aforamiento”.

“Un escrito que consideramos innecesario, porque fue él mismo quien pidió personarse sin estar investigado, para evitar declarar como testigo”, considera. Por eso, piden al Tribunal Constitucional “que defienda los derechos constitucionales de las víctimas por encima del aforamiento de un diputado negligente”.

“Sigue intentando huir”

Para la Asociación de Víctimas y Damnificados de la Dana de València, “no tiene sentido lo que dice Mazón”. Así lo cree su presidente, Álex Carabal. “Nos parece hasta positivo que entre ellos se enfrenten, porque al final alguien dirá la verdad”, dice.

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Eso sí, lo que les gustaría es que tanto Mazón como Pradas “hablaran delante de la jueza, que es donde deberían estar”. “Lo que intenta es evadirse de todo y huir, como está haciendo desde el principio, desde ese día cuando no se presentó, y esquivar responsabilidades”, lamenta, sobre un expresident que, ha censurado, “no fue capaz ni de dimitir dignamente”.