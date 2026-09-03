El Consell se suma a Feijóo para pedir la dimisión de Sánchez y celebra las concentraciones por Ceuta

Lo dicho por Alberto Núñez Feijóo en la tribuna del Congreso ha tenido su respaldo minutos después desde el Palau de Fuentehermosa, en concreto, desde la mesa del portavoz del Consell, Miguel Barrachina. El ejecutivo autonómico se ha unido a la petición del dirigente del PP de que Pedro Sánchez dimita como presidente del Gobierno al considerarlo "desbordado" por la crisis de Ceuta al tiempo que ha celebrado las concentraciones vividas el día anterior por Ceuta en los municipios de la Comunitat Valenciana.

"Lógicamente, sí", ha expresado Barrachina preguntado por si apoyada la petición de Feijóo sobre la renuncia de Sánchez. El también conseller de Agricultura ha expuesto esta reclamación a que el presidente del Gobierno "se ha mostrado absolutamente desbordado" después de que a finales de julio 80.000 personas cruzaran la frontera de Ceuta y que desde entonces los ceutíes no puedan "ejercer sus vidas con libertad en su ciudad".

Tampoco le había hecho falta al portavoz del gobierno valenciano la pregunta para tratar el tema de Ceuta y arremeter contra Sánchez. Antes incluso de exponer los acuerdos del pleno del Consell, Barrachina ha comenzado su intervención trasladando el "aprecio y cariño" a los ceutíes y mostrando la "indignación" ante la situación que se está viviendo en esta ciudad. "La situación es insoportable, abochorna", ha reiterado calificando la situación tanto de "invasión" por lo ocurrido los días 30 y 31 de julio como de "ocupación".

"Presidente desbordado"

Para Barrachina hay un "doble bochorno" porque según ha indicado la entrada masiva "se conocía y se avisó", sin embargo, "se prefirió ignorar". Así, ha citado el informe de la Policía Nacional remitido a la jueza de instrucción que está llevando el caso para señalar que los argumentos dados por Sánchez "han resultado ser falsos: ni fue Israel ni Rusia ni las mafias, fue programado por el gobierno marroquí y tolerado por el Gobienro de España que mantuvo acuartelado a 3.000 militares en la ciudad".

Todo el relato que ha hecho, tanto la entrada masiva como que ahora una "ciudad española vive presa de una ocupación" es "motivo suficiente para que los españoles puedan votar con libertad". Sánchez, ha reiterado, "es un presidente desbordado por la realidad, debe dimitir y convocar elecciones", ha dicho por segunda vez.

Concentración por Ceuta en la plaza del Ayuntamiento de València. / Miguel Ángel Montesinos

Esa queja contra el presidente del Gobierno se vio también en las concentraciones convocadas el día anterior a las 20 horas en muchos municipios de la Comunidad Valenciana, a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por el PP y de la que se desmarcaron varias localidades gobernadas por la izquierda. Sí participó el Consell, que ha celebrado que "cientos de miles, quizás millones, saliesen a reclamar sus derechos constitucionales".

"No juzgar lo que se grita"

De hecho, el propio Barrachina ha admitido que estuvo en Vila-real mientras que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acudió a la de València. En ella se escucharon cánticos como "musulmán el que no vote" o "a por ellos", unas referencias que el portavoz del gobierno valenciano ha evitado valorar ("no puedo juzgar lo que cada uno grita"), aunque sí que ha condenado "cualquier actuación que no sea respetuosa con la Constitución". Así, ha destacado que en la concentración a la que él acudió vio "a personas de todas las ideas y religiones protestando contra lo obvio: una invasión que ha superado a Pedro Sánchez.

Otra de las derivadas de la crisis en Ceuta es la posible derivación y su consiguiente acogida de menores no acompañados en la Comunitat Valenciana. Frente a ello, Barrachina ha explicado que no han recibido "ninguna propuesta del Gobierno de España para aceptar menores no acompañados que están deambulando por la ciudad de Ceuta", no obstante, ha asegurado que esto "no es una cuestión de inmigración, sino de invasión, son niveles diferentes".

"No es una patera o personas que llegan en un avión, se trata de la entrada de 80.000 marroquíes por la frontera cuando quisieron y que se fueron los que quisieron cuando quisieron porque la España de Pedro Sánchez no controla sus fronteras", ha indicado insistiendo en que, por tanto, "la respuesta ha de ser diferente". Así, ha reiterado que España, y la Comunitat Valenciana en particular, no puede "absorber ese número de gente" y ha señalado que el nivel de ocupación de los centros de menores está al 200 %. "No es que no queramos, es que no podemos", ha sentenciado.

Los socialistas valencianos responden al PP

El sindic del PSPV-PSOE, José Muñoz ha preguntado al Partido Popular, tras las concentraciones masivas del miércoles, “cuál va a ser el compromiso de todos los ayuntamientos y comunidades autónomas“ del Partido Popular con Ceuta. Así, ha instado a comprobar si estas instituciones van a implicarse también en la crisis humanitaria y no quedarse únicamente en “el apoyo a Ceuta como lema”. “¿Qué van a hacer los gobiernos locales y regionales cuando esos migrantes necesiten ser acogidos?” ha destacado.

En ese sentido, el sindic socialista ha animado a PP y Vox a estar “en la solución” y dispuestos a “acoger a estos menores migrantes que están en Ceuta”.

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Además, Muñoz ha recordado que la convocatoria “se articuló a través de la FEMP por una decisión unilateral de su presidenta” y que “detrás de esa convocatoria estaban el PP y Vox”. Muñoz también ha lamentado y condenado las agresiones a periodistas y la participación de grupos de extrema derecha.