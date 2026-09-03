Educación inicia el curso con el relevo de un alto cargo de la 'era Rovira'

Nuevo curso, el último antes del paso por las elecciones, y nuevas caras en el organigrama del Consell. El pleno del ejecutivo autonómico ha vuelto a reunirse este jueves tras el parón estival y entre convenios, contratos de suministro, ampliación de decretos de ayudas y aprobación de nuevas subvenciones se ha colado relevos en dos departamentos: la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda y la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

En concreto, según ha informado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, se ha llevado a cabo el cese de Carlos Lirio como subsecretario de la Vicepresidencia primera, el departamento que encabeza Susana Camarero, y se ha nombrado en su lugar a Ismael Boronat, de quien ha destacado que es licenciado en Derecho, técnico de la Administración general y que hasta ahora era subdirector general del área de Igualdad y Diversidad, en esta misma conselleria.

La salida de Lirio, conocido en su momento por ser el miembro de Nuevas Generaciones que fue visto en el hotel donde deliberaba el jurado que tenía que juzgar a Francisco Camps, supone la marcha de uno de los colaboradores de Camarero desde el inicio de la legislatura, primero como director general de Coordinación y después como subsecretario.

Sin 'petición propia'

Esta salida, según ha especificado Barrachina en la rueda de prensa, ha sido "a petición propia" agradeciéndole el tiempo y los servicios prestados, unas referencias que no se han dado en la segunda sustitución del organigrama del gobierno valenciano: la del director general de Universidades, José Antonio Pérez.

Imagen del cambio de carteras entre Carmen Ortí y José Antonio Rovira en Educación. / Francisco Calabuig / LEV

Barrachina ha informado de la salida de Pérez como director general de Universidades, dentro de la Conselleria de Educación que encabeza Carmen Ortí, sin que este sea justificado como petición propia lo que deja entrever una destitución directa. Pérez fue nombrado para esta responsabilidad por el anterior responsable de este departamento, José Antonio Rovira, hoy titular de Hacienda.

Las universidades no se han visto afectadas por la huelga educativa que se encuentra suspendida por lo que este relevo no tendría relación con esta crisis. En su lugar, Ortí ha optado por nombrar a Amalia Sáenz Benlloch, doctora de la Universitat Politècnica de València y de la que el portavoz del gobierno valenciano ha destacado sus 30 años de vinculación al mundo académico y universitario.

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A ellos dos se suma un tercer nombramiento aunque no se trata de un nuevo rostro para el Consell. El pleno del ejecutivo autonómico ha nombrado a Rocío Pont como directora general de Fondos Europeos, un puesto que ocupaba desde el pasado diciembre, pero del que cesó el pasado 24 de agosto para "evitar incompatibilidades" en su toma de posesión de una plaza como funcionaria, según ha explicado Barrachina. Una vez completado este proceso, el Consell ha vuelto a designar en el mismo lugar a esta alto cargo.