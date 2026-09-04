Llorca lamenta que la reforma sea para "contentar a los independentistas" y Compromís urge a acelerarla

La unidad que antaño enlazaba a los partidos políticos de la Comunitat Valenciana sobre la infrafinanciación ha llegado rota a la aprobación del nuevo modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así, más allá de la celebración del ministro de Hacienda, Arcadi España, el visto bueno en la cumbre entre el Gobierno central y las comunidades ha dejado por un lado las críticas del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ve en el nuevo modelo un intento exclusivo de "contentar a los independentistas" y por otro, las prisas de Compromís, que tienta con una fecha simbólica: el 9 d'Octubre.

En este sentido, Llorca ha señalado que el modelo de financiación planteado por el ministerio "no es para las autonomías" sino que es "para contentar a los independentistas catalanes". Esta aseveración la ha apoyado en un "dato objetivo": todas las comunidades presentaron alegaciones técnicas y todas han sido rechazadas. "Si hubiera voluntad de acuerdo no hubieran pactado el modelo con un separatista [en referencia de Oriol Junqueras, líder de ERC] y hubieran aceptado alguna alegación de las comunidades", ha indicado.

Sin embargo, para el jefe del Consell y dirigente del PPCV "aceptar cualquier alegación de las comunidades era aceptar que estaba haciendo un plan para contentar a los independentistas y que no estaba siendo justos con las demás" porque, según ha explicado, "todas las presentadas eran para buscar la igualdad y han dicho no". Si bien es cierto, algunas de las alegaciones planteadas por las autonomías del PP eran hasta contradictorias entre sí y perjudiciales de unos territorios a otros porque una misma demanda puede beneficiar a Andalucía y restar recursos a Castilla y León.

Llorca ha defendido así el voto en contra emitido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por su conseller de Hacienda, José Antonio Rovira. Así, ha insistido en que es "incompatible" con Pedro Sánchez en el Gobierno un nuevo modelo más justo porque, según ha indicado, "no hay voluntad para mejorarlo". "Nos ha castigado en infraestructuras, inversiones y ahora con la financiación, solo tiene ojos para los separatistas catalanes", ha sentenciado pese a que la propia Comunitat Valenciana en sus alegaciones indicaba que la propuesta suponía "un gran avance".

"Mejorar" la propuesta

El rechazo de la Generalitat Valenciana en la reunión con el ministerio ha recibido el reproche de Compromís. "Creemos que es una vergüenza que Pérez Llorca se oponga a reformar el sistema de financiación con un sistema que podría darnos más recursos para reforzar la educación o la sanidad. Y esto ocurre porque Pérez Llorca no actúa como presidente de todos, sino como aspirante a candidato del PP. Él solo piensa en obedecer a Feijóo en lugar de defender los intereses valencianos, y eso es lamentable", ha indicado el síndic de los valencianistas, Joan Baldoví.

El portavoz adjunto de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, en una imagen de archivo. / Eduardo Parra/ Europa Press

Desde la coalición la presión llega más por los tiempos. Su diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha urgido al ejecutivo central a acelerar la aprobación de la propuesta en el Consejo de Ministros y remitirla a la Cámara Baja “para que los grupos parlamentarios puedan mejorarla”. De hecho, el dirigente valencianista ha puesto una fecha simbólica al ministro: llevar la reforma de la financiación al Congreso antes del 9 de octubre.

Ibáñez ha recordado que la Comunitat Valenciana sufre uno maltrato histórico que tiene que revertirse ya y ha remarcado la necesidad de llevar el proyecto en el Congreso para que los grupos puedan mejorar la propuesta. Por el contrario, ha manifestado que “valora positivamente que el conseller Rovira haya participado en el Consell de Política Fiscal a pesar de que haya sido incapaz de apoyar una propuesta que mejora objetivamente la capacidad de autogobierno y de recursos de la Generalitat”.

Con todo, ha explicado que la propuesta "asume gran parte de nuestras reivindicaciones y supone una mejora de 3.669 millones anuales para servicios públicos, condonación parcial de 11.200 millones de deuda, un fondo climático de 1.000 millones para las CC.AA. mediterráneas y mayor capacidad fiscal con la mejora en la cesión de impuestos, singularmente, el mecanismo del IVA de PYMES que beneficia la economía valenciana”.

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Por su parte, la líder del PSPV, la también ministra de Ciencia, Diana Morant, ha expuesto en sus redes sociales que doce años de bloqueo "son demasiados", en referencia al tiempo que el modelo de financiación lleva caducado y que ha llegado "el momento de dejar atrás las posiciones de máximos y entender algo muy sencillo: defender los intereses de cada territorio no está reñido con acordar". "Tenemos una oportunidad histórica. Nos jugamos mucho", ha sentenciado.