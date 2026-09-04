La reforma de la financiación supera el primer trámite pese al rechazo del Consell

Primera prueba superada para la reforma del sistema de financiación autonómica. Tras doce años de modelo caducado, el Ministerio de Hacienda ha logrado sacar adelante su propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un primer paso que ha podido dar gracias al apoyo de Cataluña y Canarias (el Gobierno central tiene la mitad de los votos y solo necesitaba el aval de una autonomía) y pese al rechazo del resto de comunidades, incluida la valenciana, que a través del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha rechazado la propuesta.

Rovira ha votado en contra igual que el resto de las autonomías del PP salvo la Comunidad de Madrid que directamente no ha acudido para tratar de forzar un boicot que no se ha dado. La intención del gobierno de Isabel Díaz Ayuso era evitar el quórum necesario para que pudiera ponerse en marcha la reunión y que sus votaciones tuvieran validez. Sin embargo, los representantes del Consell, igual que el del resto de gobiernos populares, han acudido a la cita donde han trasladado su voto negativo.

Este se daba por hecho pese a que el Gobierno central retrasara casi cuarenta días la cita prevista inicialmente el 28 de julio. Más de un mes después, el Ministerio de Hacienda encabezado por Arcadi España no ha logrado sumar más apoyos que el de Cataluña y el de Canarias, que pese a tener a representantes del PP en un gobierno presidido por Coalición Canarias ha votado a favor de la propuesta gracias a la incorporación de un fondo propio.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y su número dos Eusebio Monzó acuden al Consejo de Política Fiscal y Financiera, este viernes. / José Luis Roca

Antes de empezar la reunión el conseller de Hacienda ya había anticipado la negativa de la Comunitat Valenciana, una posición que también daba el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, desde Polop. "El modelo de financiación no es para las autonomías, es para contentar a los independentistas catalanes", ha señalado el jefe del Consell que ha afeado, igual que ha hecho el conseller, que se hayan rechazado todas las alegaciones presentadas por la Generalitat Valenciana.

"Gran avance"

Entre ellas, estaba la creación de un fondo de nivelación hasta que se aplicara el nuevo sistema, cambiar parámetros en el cálculo de la población así como suprimir el fondo climático pese a que la Comunitat Valenciana es uno de los territorios más beneficiados de este al ir destinado a las comunidades del arco mediterráneo expuestas a fenómenos climáticos extremos como la dana. También estaba entre las alegaciones la petición de condonación de la deuda por infrafinanciación, complementaria a la que se debate en el Congreso por el FLA y que el PP rechaza.

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El voto en contra de la Comunitat Valenciana se da pese a que este supondrá un incremento de recursos para las arcas autonómicas de más de 3.600 millones según los cálculos del Ministerio de Hacienda. De hecho, en las propias observaciones hechas a la propuesta del sistema enviado al Ministerio de Hacienda, la conselleria admite que el nuevo modelo es "en su conjunto un gran avance". La votación celebrada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera permitirá iniciar la tramitación de la reforma en el Congreso, previa aprobación en el Consejo de Ministros.