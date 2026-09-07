Bernabé será delegada y candidata al ayuntamiento de València hasta el límite del plazo legal

Pilar Bernabé ha formalizado hoy su candidatura a la Alcaldía de València, institución a la que volverá tras su paréntesis como delegada del Gobierno –antes fue concejala de Deportes en el Cap i Casal–. La socialista ha asegurado que el consistorio es un objetivo prioritario a nivel político y vital, y ha fijado como líneas maestras de campaña el acceso a la vivienda, la lucha contra la saturación de apartamentos turísticos o el fortalecimiento de los servicios públicos.

“Estoy donde quiero estar. Probablemente seré una de las candidatas que está donde quiere estar, más que casi ninguna de las que hemos conocido a lo largo de tantos años. Yo estoy aquí porque lo he decidido y me he sentido libre y muy apoyada para tomar esta decisión. Lo hago con toda la convicción”, ha señalado la candidata socialista. “Estoy en València porque quiero València y porque me siento València”.

Preguntada hasta cuándo compatibilizará su responsabilidad al frente de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana con su candidatura a la Alcaldía de València, Bernabé ha sido clara: “Pienso estar como delegada del Gobierno todo el tiempo que pueda continuar sirviendo a los valencianos y valencianas. Todo el tiempo, porque soy realmente más útil a los valencianos estando aquí. Porque el Gobierno de España es imprescindible en la ciudad de València. Cada medida y cada infraestructura por la que el Gobierno de España apuesta en esta ciudad es una mejora para la vida de los valencianos y las valencianas. Infraestructuras como el Corredor Mediterráneo”, ha señalado.

Si termina apurando el plazo para compatibilizar funciones, como parece que hará, Bernabé podrá representar al Gobierno en la Comunitat Valenciana hasta la convocatoria de las elecciones municipales, fijadas para el 23 de mayo de 2027. Los comicios se convocan cuarenta días antes, de modo que la socialista debería dejar su cargo una vez pasadas las Fallas de 2027. Desde ese doble escaparate seguirá confrontando con la alcaldesa María José Catalá y oponiendo modelos de ciudad, como la planta viaria del Bulevar García Lorca, para la que los socialista defienden un Corredor Verde y Catalá apuesta por introducir tres carriles de tráfico.

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Finalmente, sobre la posibilidad de ir en las listas autonómicas, la candidata socialista al ayuntamiento ha sido tajante: “Me da igual. Para mí es una cuestión absolutamente secundaria. Necesito explicarle a todos los valencianos y valencianas que la principal obsesión que tiene Pilar Bernabé es ser la alcaldesa de los 87 barrios de la ciudad”, ha cerrado.