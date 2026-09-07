El 'bumerán' de Mazón: su escrito exculpatorio propicia una nueva citación en el Congreso

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha conseguido atraer los focos en el inicio del curso judicial y político con el escrito que presentó la pasada semana su abogado, Ignacio Gally, que pretendía descartar cualquier indicio existente contra el exjefe del Consell, personado en la causa de la dana. Sin embargo, no solo no ha conseguido que la jueza, Nuria Ruiz Tobarra, entrara a explicar qué hipótesis hay contra su figura -no está formalmente investigado- sino que ha propiciado que la izquierda plantee citarle de nuevo en el Congreso de los DIputados.

La comisión de investigación sobre la dana en la Cámara Baja ya trabaja en una nueva comparecencia del exdirigente 'popular', todavía diputado del PP en Les Corts Valencianes, aprovechando el documento donde analizaba los motivos de retraso en el envío de la alerta masiva a través del sistema ES Alert y se descargaba de cualquier responsabilidad sobre los fallecimientos producidos el día de la dana. A raíz de ello, los grupos del PSOE y Compromís-Sumar, que ostentan la mayoría en la mesa de la comisión, han mantenido conversaciones para que Mazón vuelva a comparecer ante sus señorías, tal como ha publicado eldiario.es y ha confirmado Levante-EMV.

La idea es abordar la aprobación de la convocatoria el miércoles, cuando se reúna la mesa, pero fuentes conocedoras de las conversaciones dan por hecho el acuerdo, a falta de conocer la fecha de la citación, que podría darse en el corto plazo: el lunes que viene o el siguiente. En cualquier caso, las tareas de investigación de la comisión deben finalizar el próximo mes de noviembre para poder presentar las conclusiones en el plazo que marca la normativa. Todo coincidirá cerca del segundo aniversario de la tragedia que dejó 232 víctimas mortales y cientos de lesionados, el próximo 29 de octubre.

Desde que Mazón acudió a la Cámara Baja en noviembre de 2025, hace casi un año, ha habido novedades en el curso de la investigación que le salpican. Así, en su previsible comparecencia, a la que estaría obligado a acudir, el expresident no solo tendrá que responder por las dudas de los diputados surgidas a raíz de su escrito sino también, entre otras cosas, por los wasaps del grupo del Consell que se conocieron en junio tras aportarlos la vicepresidenta Susana Camarero a la causa de la dana.

Las capturas evidenciaron que en la conversación de aquel día, solo intervinieron varios consellers, especialmente la consellera de Interior, Salomé Pradas, y otros como el de Territorio, Vicente Martínez Mus, o la de Industria, Nuria Montes y el jefe del Consell apareció a primera hora de la mañana para dar instrucciones y pedir a los miembros del Gobierno valenciano que estuvieran "atentos" en lo relativo a la emergencia respecto a sus competencias y les instó a informar en detalle e "inundar de datos los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas y calma a la gente". El resto del día no intervino.

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En su primera comparecencia, el pasado 17 de noviembre, dejó muchas preguntas por responder sobre el "minutaje exacto" de sus pasos aquella tarde y combinó la idea de que mantuvo una actitud proactiva, al tanto de la emergencia y realizando llamadas, con el hecho de que no tenía ninguna responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia. Según la jueza de la dana, las tesis "exculpatorias" que sostenía en el escrito presentado en el juzgado incriminan directamente a la entonces consellera, que estaba al frente de la emergencia y dirigía el Cecopi.