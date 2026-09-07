Ortí defiende la reforma "antiadoctrinamiento": "La función de la Inspección es inspeccionar"

Sin hacer una mención explícita a la consideración de “policía educativa” -como la han calificado sindicatos, familias y directores-, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha salido al paso de las críticas a la reforma de las funciones de la Inspección educativa para añadir nuevas labores relacionadas con la persecución del “adoctrinamiento” en las aulas. Ha asegurado que nada cambia en esa reforma aprobada vía enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos a instancias de Vox. Al fin y al cabo, ha dicho, la función de la Inspección es, como su nombre indica, “inspeccionar”.

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en la sede de la Conselleria de Educación para ofrecer datos sobre el inicio de curso 2026-2027. “No es que nos vayamos a reunir con la Inspección educativa, con la que ya nos hemos reunido en varias ocasiones, es que nosotros nos reunimos con absolutamente todos los sectores”, ha dicho, preguntada por la sorpresa que manifestaron las propias asociaciones y sindicatos del cuerpo de inspectores, que lamentaban que no se había debatido ni consensuado con ellos la reforma.

“Nos parece que la manera de llegar a soluciones tiene que contar con la colaboración de todos los sectores educativos y de todos los actores que participan en el mundo de la educación”, ha defendido Ortí.

En cualquier caso, y sin hacer mención explícita de la expresión “policía educativa”, ha defendido la reforma de sus funciones. “Se ha calificado la actuación con unas palabras que no se corresponden en absoluto con la realidad”, ha reprochado. “O bien se desconoce realmente cuál es la función de la Inspección, o bien se quiere aprovechar el desconocimiento mayoritario de la gente sobre cuál es esa función, que no es otra que inspeccionar”, ha añadido la consellera.

“Aquí no se va a perseguir a nadie”

“La Inspección es un cuerpo independiente cuya obligación es garantizar los derechos y la observancia de los deberes de todos los que participan en el proceso de aprendizaje, de acuerdo con la defensa del interés común, los valores democráticos y evitando cualquier conducta que pueda generar discriminación”, ha añadido Ortí.

Eso sí, cree que nada cambia en realidad. “La neutralidad es un deber que aparece recogido para los funcionarios en el Estatuto Básico del Empleado Público”, ha advertido, por lo que entiende que eso “entra totalmente dentro del marco de las funciones de la Inspección, de sus tareas, del trabajo que realiza habitualmente, del contacto con los centros y del intento de solucionar sus problemas”.

“Ya dijo el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que aquí no se va a perseguir a nadie”, ha afirmado Carmen Ortí, que ha asegurado que la libertad de cátedra está “totalmente garantizada”. “Para todos los docentes, no para unos pocos”, ha apuntado.

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Y ha concluido que la idea es “que cada familia tenga apoyo y que cada alumno tenga apoyo en aquellas situaciones en las que considere que puede necesitarlo”.