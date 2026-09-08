Batacazo en PISA: la Comunidad Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura

El informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) ha colocado a la Comunidad Valenciana como una de las peores comunidades autónomas a nivel educativo en el territorio nacional. La evaluación internacional, que mide las competencias de los estudiantes de 15 años, refleja un acusado retroceso en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Los alumnos valencianos obtienen 450 puntos en ciencias, 424 en lectura y 435 en matemáticas, unas cifras que quedan por debajo de los promedios nacionales y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El desplome resulta especialmente significativo respecto a la anterior edición. La Comunidad Valenciana pierde 33 puntos en ciencias, 58 en lectura y 38 en matemáticas en comparación con PISA 2022. El retroceso sitúa a la autonomía entre las más perjudicadas por la caída generalizada del rendimiento educativo en España y plantea un nuevo desafío para las políticas de refuerzo escolar, que pretenden volver a reducir las tasas de fracaso y repetición.

La peor comunidad autónoma en ciencias

En competencia científica, la Comunidad Valenciana alcanza una puntuación media estimada de 450 puntos, 27 menos que la media española, situada en 477, y 32 por debajo del promedio de la OCDE, de 482. El resultado coloca al alumnado valenciano en la parte baja de la clasificación territorial, con cifras próximas a las de Andalucía (462) y el País Vasco (459).

Únicamente Ceuta, con 420 puntos, y Melilla, con 404, obtienen resultados inferiores. La distancia respecto a las comunidades que encabezan la clasificación evidencia la desigualdad territorial en el rendimiento académico y la necesidad de analizar los factores que explican la evolución de las aulas valencianas.

La desigualdad también entiende de tipo de centro y la brecha se acentúa según la titularidad de los colegios. Por ejemplo, en Lectura y Matemáticas. En comprensión lectora, los alumnos valencianos de colegios públicos registran apenas 414 puntos, frente a los 442 de la red privada, una puntuación que se acerca más a la media española, que es de 451 puntos. En Matemáticas, la historia se repite: la escuela pública obtiene 425 puntos mientras que la privada se distancia con 455, quedando ambas por debajo de los 457 puntos del promedio nacional.

El cuarto territorio con más repetidores

Además, más allá de los puntos obtenidos en los exámenes, el informe PISA 2025 alerta de una realidad que se ha convertido en un problema estructural: la elevada tasa de alumnos repetidores.

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En concreto, en la Comunidad Valenciana, el 28,6% de los estudiantes de 15 años ha repetido curso al menos una vez. Esta cifra sitúa a la región valenciana —empatada con La Rioja— con la cuarta tasa de repetición más alta de España, solo superada por Ceuta (40,9%), Melilla (40,7%) y Andalucía (28,8%).