Educación promete 5.000 nuevas plazas docentes en cuatro años a las puertas del inicio de curso

El curso 2026-2027 comenzará con casi 84.000 docentes y 808.000 alumnos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, es decir, públicos y concertados. Pero el plan de la Conselleria es seguir aumentando las plazas de personal docente no universitario en los próximos cuatro años. En el marco del Plan Més Mestre 27-29, la promesa del departamento de Campanar es crear 5.000 nuevos puestos de trabajo para docentes en ese periodo.

A ello se comprometen a destinar 469,12 millones de euros, los primeros de los cuales irán destinados a los docentes que se incorporarán este curso que empieza el miércoles. En la rueda de prensa de inicio de curso que ha ofrecido la consellera, en un acto con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y todos los directores generales del departamento, ha cifrado en 385 los nuevos maestros y profesores que comenzarán este curso en las aulas valencianas respecto a los que había en el sistema en el inicio del curso pasado. Con ellos, los docentes en los centros sostenidos con fondos públicos ascienden a 83.921 profesionales para este curso.

Son las primeras cifras de un inicio de curso marcado por las reivindicaciones docentes, por polémicas como la reforma de la Inspección para velar por la "neutralidad ideológica" de las aulas y por necesidades en infraestructuras y personal. De cara al regreso a las aulas, la consellera ha dado algunos grandes números generales, como que, en total, se invertirán 3.338 millones de euros hasta 2029. De estos 3.338 millones, el grueso se lo llevan las infraestructuras educativas. A ese capítulo se destina un 42% del montante total, o sea más de 4 de cada 10 euros, con una inversión total de 1.410 millones. Al margen de esa cantidad, la consellera se ha referido asimismo a los 16 millones de euros "ya ingresados "para adquirir material de climatización. "Esa es la inversión en el primer paso hacia nuestro objetivo", ha asegurado.

Rueda de prensa de inicio de curso en la Conselleria de Educación / Miguel Ángel Montesinos

En cambio, el 24% del total, 802,3 millones, irán destinados a la subida salarial pactada en mesa con los sindicatos ANPE y CSIF (de hasta 200 euros en los próximos 16 meses). A la contratación de docentes, el tercer bloque en cantidad, se destinarán 469,12 millones, un 14,05%.

El Plan Més Mestre

En cuanto a los claustros, Ortí ha destacado que habrá 385 docentes más en el inicio de este curso que en el inicio del curso pasado, "consolidados como parte de la plantilla ordinaria". A ellos, ha añadido, se sumarán los docentes de los 132 de centros de nueva creación, los 310 nuevos profesores y maestros de atención domiciliaria y los casi 700 que se trabaja para incorporar de forma que atiendan la escolarización sobrevenida. En total, hay una previsión general de incorporar a 2.000 docentes al sistema a lo largo del curso, ha afirmado.

La consellera también se ha referido al Plan Més Mestre de incorporación de 5.000 docentes más hasta el curso 29-30, con una inversión de 469,12 millones de euros, que comporta, ha añadido, la estabilización de 10.000 plazas estructurales.

En el terreno de las condiciones laborales de los docentes, uno de los asuntos que se ha puesto sobre la mesa de negociación en el marco de la huelga educativa, la consellera ha comenzado refiriéndose al plan para la simplificación burocrática. Y también, claro, a la subida salarial de hasta 200 euros, una subida progresiva pactada con los sindicatos ANPE y CSIF. "Desde septiembre cobrarán la primera parte de la subida salarial, de 75 euros más en la nómina, efectivos ya en septiembre", ha especificado Ortí, después de que, en mesa de negociación, representantes de la Administración indicaran que la subida se haría efectiva en "octubre o noviembre" y, días después, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asegurara que sería ya, en septiembre.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, en la rueda de prensa de inicio de curso / Miguel Ángel Montesinos

En enero de 2027 se cobrarán los 75 euros del segundo bloque, ha dicho la responsable de Educación, y los últimos 50 serán en enero de 2028. "Una subida de 200 euros en tan solo 16 meses", ha reivindicado, que supondrá una inversión total de 802,3 millones de euros.

Ratios y alumnado

Asimismo, el curso empieza con 808.688 alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana. De ese alumnado, 404.450 estará en centros de Valencia, 305.280 en Alicante y 98.958 en Castelló.

En ratios, continúa el baile de cifras, aunque finalmente el curso comenzará, según los datos aportados por la Conselleria, con una ratio media de 20,6 alumnos por aula en Infantil y Primaria, 24,1 en la ESO y 28,6 en Bachiller. Son cifras de media, lo que implica que hay aulas con menor número de alumnos y otras donde esa cifra es mayor.

En la rueda de prensa, Conselleria ha intentado, sin embargo, sacar pecho de lo que ha podido en materia de alumnado por unidad. En concreto, han destacado que 63 municipios tendrán este curso una ratio máxima inferior a 25 alumnos en toda la Educación Infantil de tres años. Un dato muy concreto, como el de las 102 aulas nuevas creadas en zonas de riesgo de despoblación gracias a que se redujo el número de estudiantes necesarios para abrir la primera unidad: ha pasado de 6 con el Botànic a 3 con la Conselleria de Ortí.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, en la rueda de prensa de inicio de curso / Miguel Ángel Montesinos

El de Inclusión educativa fue uno de los bloques más largamente debatidos en las mesas de negociación durante la huelga, y lo que queda negro sobre blanco en este inicio de curso, a pesar de no haberse llegado a un acuerdo con los sindicatos, es la creación de 48 nuevas aulas de inclusión de este tipo, hasta alcanzar las 383 aulas. A ellas se han incorporado 144 nuevos especialistas.

Gratuidad en 0-3, comedores y banco de libros

La consellera también ha destacado el número de alumnos beneficiados por la gratuidad de la educación de 0 a 3 años: 48.000 este curso, un 4% más que el año anterior. A ello se ha destinado una inversión de 163 millones de euros.

Asimismo, respecto al transporte escolar, un total de 45.100 alumnos lo usarán este curso tras 75,56 millones de euros invertidos. Además, la consellera ha recordado que a esto hay que sumar 3.100 millones en ayudas individuales, lo que supone un incremento de un millón respecto al curso pasado.

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Por último, Xarxa Llibres ya no tiene esta denominación, la original que le dio el Consell del Botànic al crearlo, sino que se llama Programa del Banco de Libros, y la consellera ha avanzado que este curso 529.480 alumnos serán beneficiarios. En cuanto a los comedores escolares, las ayudas puestas a disposición de los estudiantes beneficiarán a 150.000 alumnos tras una inversión de 76,3 millones de euros. Así, el 58,4% del alumnado tendrá el comedor cubierto en su totalidad.