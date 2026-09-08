Preocupación en las oposiciones a maestros: cada tribunal podría llegar a corregir 430 pruebas escritas

La sobrecarga de los tribunales de las oposiciones al cuerpo de maestros, que se celebrarán los próximos días 12 y 19 de septiembre, es una de las principales preocupaciones de los 15.697 aspirantes que se enfrentan al proceso selectivo para lograr una de las 1.959 plazas ofertadas. Hay, por tanto, ocho aspirantes para cada una de las plazas, pero eso no solo puede ser un problema para quienes quieran entrar en una de ellas y se queden fuera. También para los tribunales que corrigen los exámenes. Y es que cada uno de ellos podría tener que llegar a corregir 436 pruebas escritas solo en la primera fase.

Así lo advierten desde el colectivo Docents en Lluita, que hablan de sobrecarga de los tribunales y, con ello, de “precarización” del proceso. En concreto, la media estimada es de unos 218 aspirantes por tribunal, frente a los aproximadamente 43 aspirantes por tribunal de referencia en las oposiciones de Secundaria de 2025. Es decir, más de cinco veces más aspirantes por órgano de selección.

Con esta carga, un tribunal de oposiciones puede tener que corregir aproximadamente 436 pruebas escritas solo en la primera fase, a las que hay que añadir posteriormente defensas, méritos, reclamaciones, deliberaciones y toda la gestión administrativa.

“Para Docents en Lluita, el problema no es únicamente el calendario. Es la suma de diversos factores que pueden generar desigualdades materiales, sobrecarga laboral y falta de garantías en un proceso que debería estar presidido por la igualdad de oportunidades, la transparencia, la imparcialidad y la seguridad jurídica”, denuncian desde la plataforma.

Por eso, exigen explicaciones a la Conselleria sobre cómo se puede “garantizar una corrección rigurosa, individualizada y homogénea con esta carga”. Se preguntan cuál es el coste real del modelo y por qué no existe una remuneración extraordinaria específica para el profesorado de los tribunales. También reclaman conocer el coste de las sustituciones que se tendrán que llevar a cabo para cubrir al profesorado voluntario que ha decidido formar parte de los tribunales y compararlo con un modelo que remunere esta dedicación extraordinaria para ver qué es menos costoso.

El desequilibrio territorial de las sedes

Ya lo advirtieron hace unas semanas: la distribución sobre el mapa de los tribunales introduce también diferencias territoriales. Según la relación de tribunales publicada, las especialidades de Inglés, Educación Física y Música concentran sus tribunales solo en la provincia de Valencia. En el caso de Audición y Lenguaje, los tribunales se concentran en Alicante y Valencia, sin tribunal en Castellón. En cambio, Educación Infantil, Pedagogía Terapéutica y Educación Primaria disponen de tribunales en las tres provincias.

Imagen de archivo de un examen de oposiciones docentes en la Comunitat Valenciana. / Jorge Gil - Europa Press - Archivo

En la práctica, lamentan, esto significa que “no todas las personas aspirantes afrontan las mismas condiciones”. Incluso, en determinadas especialidades, personas residentes en Alicante o Castellón pueden verse obligadas a desplazarse a Valencia, “asumiendo más kilómetros, gastos, tiempo, posibles alojamientos y dificultades de conciliación”. Para Docents en Lluita, esta desigualdad territorial “también afecta a la igualdad de oportunidades de acceso a una plaza pública”.

Piden “máxima transparencia” con los tribunales voluntarios

Además de la tarea de corrección que deberá hacer cada tribunal, desde esta plataforma de docentes se preguntan también por la composición de los mismos. En concreto, cuestionan el sistema de composición de los tribunales mediante participación voluntaria y reclaman “máxima transparencia en su designación”.

La normativa establece mecanismos de abstención y recusación, incluidos los casos de personas que hayan preparado aspirantes de la misma especialidad en los cinco años anteriores. Ante esto, Docents en Lluita reclama un sistema de sorteo público y aleatorio “que reduzca las posibilidades de coincidencia entre personas aspirantes y miembros de los tribunales con posibles vinculaciones previas, y que aumente las garantías de imparcialidad, objetividad y transparencia del proceso”.

¿Quién sustituye a los docentes de los tribunales?

Los docentes que participan en los tribunales de oposición, claro, tienen que ser cubiertos en sus centros. Creen desde Docents en Lluita que la participación del profesorado en los tribunales puede agravar las dificultades de cobertura de plantillas en los centros. “El año pasado, la propia Conselleria admitió que no había conseguido sustituir al inicio de curso todas las vacantes de las plantillas, una situación que podría verse agravada este año con la liberación de profesorado para formar parte de los tribunales”, advierten.

Por eso, reclaman saber si la Conselleria ha previsto esta situación y si dispone de suficiente personal para garantizar las sustituciones necesarias “sin generar nuevas vacantes, sobrecargas en los centros o aulas sin profesorado”.

En un retorno a las aulas marcado por la preocupación por las altas temperaturas, las oposiciones tampoco escapan al calor. “Las condiciones ambientales de las sedes no son una cuestión menor: forman parte de las garantías de igualdad de oportunidades”, indican desde la plataforma reivindicativa de docentes. Consideran que “todas las personas aspirantes deberían realizar las pruebas en unas condiciones térmicas, de ventilación y climatización que no condicionen su rendimiento”.

“Si la Conselleria ha situado las pruebas en septiembre con el argumento climático, Docents en Lluita se pregunta si esta decisión implica que la propia Conselleria no confía suficientemente en su propio Plan EduClima”, indican en su comunicado.

Miedo a una “escabechina”

El temor de fondo que la suma de todas estas circunstancias —”la masificación, la sobrecarga de los tribunales, la falta de remuneración extraordinaria, el desequilibrio territorial, la voluntariedad, las condiciones de las sedes, la coincidencia con el inicio de curso, las dudas sobre las sustituciones y la falta de transparencia”— desemboque en una auténtica “escabechina” de aspirantes.

“Lo que ha ocurrido este año en otras comunidades autónomas obliga a tomar esta advertencia seriamente. En Murcia, los primeros datos de las oposiciones de Maestros han mostrado porcentajes de aprobados muy bajos, con especialidades como Inglés con solo un 24,53% de aprobados en la primera prueba; en Asturias, los resultados también han provocado protestas sindicales y el compromiso de la Conselleria de revisar el sistema”, alertan.

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“No pedimos confianza. Pedimos explicaciones. Cuando un proceso decide el acceso de miles de personas al empleo público, no basta con publicar fechas y listados. La Conselleria debe explicar cómo garantiza la igualdad, la imparcialidad y la calidad del proceso y debe poner los medios necesarios para que estas garantías sean reales”, zanjan.