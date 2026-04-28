Firauto & Sobre 2 ruedas cierra su 55ª y 23ª edición con más de 31.800 visitantes

IFA - Fira Alacant ha clausurado este domingo la 55ª edición de FIRAUTO, Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión, y la 23ª edición de SOBRE2RUEDAS, Feria de la Motocicleta, tras tres intensas jornadas marcadas por una elevada afluencia de público y un destacado dinamismo comercial.

Durante el fin de semana, un total de 31.800 visitantes han recorrido los pabellones del recinto ferial, confirmando el interés del público por un evento que se consolida como punto de referencia para el sector de la automoción y la motocicleta en la provincia de Alicante.

55ª edición de FIRAUTO, Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión, y la 23ª edición de SOBRE2RUEDAS. / INFORMACIÓN

El certamen ha reunido en esta edición a más de 140 expositores, con una oferta superior a 2.500 vehículos entre nuevos, seminuevos y de ocasión, así como más de 1.000 motocicletas de diferentes segmentos. Una propuesta amplia y competitiva que ha permitido a los visitantes comparar, informarse y acceder a condiciones especiales de compra en un mismo espacio.

El balance comercial también ha sido muy positivo, con más de 500 operaciones realizadas y un volumen de negocio superior a los diez millones de euros, consolidando la feria como un entorno eficaz para la generación de oportunidades reales de compra y venta.

A lo largo de las tres jornadas, concesionarios, marcas y empresas participantes han destacado la calidad del visitante y su clara intención de compra, reforzando el posicionamiento de FIRAUTO & SOBRE2RUEDAS como una cita clave dentro del calendario comercial del sector.

Oferta superior a 2.500 vehículos entre nuevos, seminuevos y de ocasión / INFORMACIÓN

El director general de IFA - Fira Alacant, Alejandro Morant, ha subrayado que “FIRAUTO & SOBRE2RUEDAS cierra una edición muy positiva, consolidándose como una de las principales plataformas comerciales del sector en la provincia. La excelente respuesta del público confirma la fortaleza de una feria que no solo atrae visitantes, sino que genera oportunidades reales de negocio para expositores y marcas”.

Asimismo, ha añadido que “la feria vuelve a evidenciar la capacidad de IFA - Fira Alacant para reunir en un mismo espacio una oferta amplia, competitiva y alineada con las nuevas tendencias del sector, generando valor tanto para expositores como para visitantes”.

Entre los aspectos más destacados de esta edición ha sobresalido la creciente presencia de vehículos eléctricos e híbridos, así como el interés por soluciones de movilidad más sostenibles, en línea con la evolución del sector. Asimismo, ha sido significativo el aumento de la presencia de marcas de origen chino, reflejo de su creciente implantación y competitividad en el mercado. También han tenido gran protagonismo las motocicletas de alta gama y las propuestas adaptadas a nuevos perfiles de usuario. La combinación de oferta, condiciones comerciales y experiencia directa con el producto ha sido clave para el éxito de una edición que vuelve a posicionar a FIRAUTO & SOBRE2RUEDAS como una cita imprescindible para profesionales y público general.

Con el cierre de esta edición, IFA - Fira Alacant continúa reforzando su calendario ferial con eventos que impulsan la actividad económica, fomentan el consumo y conectan a empresas con miles de potenciales clientes.