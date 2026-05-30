La Caravana RS de Audi Motor Pacífico recorre Alicante con el nuevo Audi RS 5 Avant como protagonista

Experimentar un automóvil deportivo va mucho más allá de conocer sus cifras de potencia. Para el conductor, también significa descubrir cómo responde el vehículo en distintos escenarios, cómo transmite confianza al volante y de qué manera la tecnología permite disfrutar de unas prestaciones elevadas con precisión y control.

Con ese objetivo, Audi Motor Pacífico Alicante celebró una nueva edición de su Caravana RS, una experiencia dirigida a clientes del concesionario que reunió siete vehículos de las gamas S y RS de Audi en un recorrido por algunos de los enclaves más representativos de la provincia.

ALEX DOMINGUEZ

Durante dos jornadas, los participantes pudieron ponerse al volante de modelos deportivos de diferentes formatos —compactos, SUV y familiares de altas prestaciones en una propuesta diseñada para acercarles el universo Audi desde una perspectiva práctica y emocional. Entre todos los vehículos, el nuevo Audi RS 5 Avant fue el principal protagonista gracias a su combinación de carrocería familiar, tecnología híbrida enchufable y 639 CV de potencia.

Una ruta de 105 kilómetros por algunos de los paisajes más singulares de Alicante

La experiencia comenzó en las instalaciones de Audi Motor Pacífico Alicante, desde donde los participantes iniciaron un recorrido de aproximadamente 105 kilómetros. La primera parada tuvo lugar en Busot, antes de dirigirse hacia el Puerto de la Carrasqueta, uno de los tramos más reconocibles del interior de la provincia por su trazado de montaña y sus vistas.

Desde allí, la caravana continuó hacia Tibi y Agost, completando cuatro paradas y cinco rondas de conducción. Con trayectos de alrededor de 20 kilómetros entre cada punto, los invitados pudieron alternarse al volante y conocer el comportamiento de diferentes modelos en una ruta pensada para disfrutar de la conducción.

Carreteras de montaña y entorno mediterráneo sirvieron de escenario para una experiencia exclusiva de conducción Audi. / ALEX DOMINGUEZ

El recorrido finalizó con la llegada a Alicante, donde la caravana atravesó la avenida de Maisonnave, la plaza de los Luceros, la avenida Alfonso el Sabio y la Rambla Méndez Núñez antes de dirigirse a Punta Piedra.

En este último punto, los asistentes compartieron una parada gastronómica con un arroz como cierre de la experiencia, antes de completar el último tramo de regreso a Audi Motor Pacífico Alicante. La propuesta unió así carretera, paisaje y gastronomía en dos jornadas destinadas a acercar el universo Audi a sus clientes de una forma diferente.

Los clientes pudieron alternarse al volante de diferentes modelos deportivos durante las cinco rondas de conducción. / INFORMACIÓN

El nuevo Audi RS 5 Avant abre una nueva etapa

El principal protagonista de la Caravana RS fue el Audi RS 5 Avant, un modelo que marca un cambio relevante dentro de Audi Sport al convertirse en el primer RS de altas prestaciones con tecnología híbrida enchufable.

Su sistema combina un motor V6 TFSI de 2,9 litros con un propulsor eléctrico para alcanzar una potencia conjunta de 470 kW - 639 CV y 825 Nm de par máximo. De acuerdo con los datos publicados por Audi España, el modelo ofrece hasta 83 kilómetros de autonomía eléctrica WLTP y dispone de la tracción quattro con Dynamic Torque Control, concebida para optimizar la respuesta del vehículo en conducción dinámica.

El Audi RS 5 Avant, con tecnología híbrida enchufable y 639 CV, encabezó la selección de vehículos participantes. / ALEX DOMINGUEZ

Más allá de sus cifras, el nuevo RS 5 Avant representa una evolución del concepto de familiar deportivo de Audi: mantiene el espacio y la versatilidad propios de una carrocería Avant, pero incorpora una mecánica electrificada capaz de ofrecer prestaciones propias de la gama RS.

Siete modelos deportivos para una experiencia exclusiva

La selección de vehículos permitió a los participantes descubrir distintos niveles y formatos de deportividad dentro de la marca. Los Audi RS 3 Sedan y Audi RS 3 Sportback, ambos con motor 2.5 TFSI de cinco cilindros y 400 CV, representaron la vertiente más compacta y contundente de la jornada. El Sedan ofrece una silueta más clásica, mientras que el Sportback añade la funcionalidad de sus cinco puertas. Ambos incorporan el sistema RS Torque Splitter, una tecnología que distribuye activamente el par entre las ruedas traseras para favorecer la agilidad en curva.

Audi Motor Pacífico Alicante volvió a unir deportividad, paisaje y gastronomía en una jornada dedicada a sus clientes. / ALEX DOMINGUEZ

Junto a ellos, el Audi S3 Sportback, con motor 2.0 TFSI de 333 CV, aportó una propuesta más equilibrada para quienes buscan prestaciones elevadas en un automóvil compacto y utilizable a diario. Su tamaño y su configuración lo convierten en una alternativa deportiva especialmente versátil dentro de la gama Audi.

La caravana contó también con dos SUV deportivos. El Audi SQ5 Sportback TFSI, con 367 CV, combina una silueta de estilo coupé con la practicidad de un SUV y un planteamiento orientado al confort y a la respuesta en carretera. Por su parte, el Audi SQ8 TFSI Black Edition fue el vehículo de mayor tamaño de la jornada y uno de los más imponentes, gracias a su motor V8 TFSI de 507 CV y a una imagen reforzada por los elementos exteriores específicos de esta edición.

Los participantes iniciaron desde las instalaciones de Audi Motor Pacífico Alicante una ruta de 105 kilómetros por la provincia. / INFORMACIÓN

El Audi S5 Avant, equipado con 367 CV, completó la representación de los modelos familiares deportivos. Su presencia en la ruta permitió mostrar una opción pensada para combinar amplitud, comodidad en los desplazamientos y un marcado carácter dinámico. Precisamente ese concepto alcanza su expresión más avanzada en el nuevo Audi RS 5 Avant, que culminó la alineación de vehículos como el modelo más potente y novedoso de la experiencia.

Una experiencia centrada en el cliente y en la confianza al volante

La Caravana RS permitió a los clientes de Audi Motor Pacífico Alicante ir más allá de la contemplación de los vehículos. Los participantes pudieron conducirlos, compararlos y descubrir sus diferencias en un entorno real, acompañado por una ruta que combinó carreteras del interior, tramos de montaña, calles emblemáticas de Alicante y un final junto al Mediterráneo.

La actividad puso de relieve que la deportividad Audi no se mide únicamente en potencia. En modelos capaces de alcanzar entre 333 y 639 CV, la tecnología aplicada al comportamiento dinámico desempeña un papel esencial para ofrecer una experiencia en la que el conductor perciba control, precisión y confianza.

Mapa de ubicación de Audi Motor Pacífico Alicante - Concesionario Oficial.

Con esta iniciativa, Audi Motor Pacífico Alicante volvió a apostar por un formato que trasciende la exposición tradicional de automóviles y convierte a sus clientes en protagonistas de la experiencia.

El concesionario quiso cerrar estas dos jornadas con un especial agradecimiento a todos los participantes por su confianza, su entusiasmo y su implicación en una nueva edición de la Caravana RS. Una experiencia en la que Alicante volvió a convertirse en punto de encuentro para quienes disfrutan de la conducción, la tecnología y la evolución de la gama deportiva de Audi.