El amor está siempre presente en nuestras vidas sobre todo en los días previos a San Valentín ya que éste fluye con más fuerza a nuestro alrededor.

Y, de hecho, en INFORMACIÓN, Cupido ya ha lanzado su flecha aleatoriamente para decidir el ganador del concurso organizado por EDITORIAL PRENSA ALICANTINA SAU y que ya ha sido notificado a través de otros medios.

El agraciado disfrutará junto con la persona que desee de una cena para dos en el Restaurante Torre Mauro.

Este medio agradece la colaboración de sus lectores ya que con su participación han llenado la redacción con las mejores declaraciones de amor, ¡sois los verdaderos protagonistas!

Todas las cartas recibidas, entre ellas, la ganadora, las puedes leer a continuación junto al nombre de cada uno de sus autores:

Carta ganadora

MIGUEL

Sentado en el sofá oyendo música agradecido a las alegrías y sin sabores que me está dando esta mi vida pienso... La mejor experiencia ha sido el haberte conocido hace cuarenta años. Y poder seguir viendo tu rostro como última vista al apagar la luz de la lámpara. Gracias a la vida que me hace sentir tan feliz contigo.

Cartas participantes

ABRAHAM

Hace cinco años que nos volvimos a encontrar, tras 25 años separados.... El destino ha querido volver a unirnos y que no nos separemos nunca. 12/02/2018

CRISTINA

Hace casi 2 meses que la vida te puso en mi camino, los dos cerrados totalmente a todo, la vida nos había hecho poner muros de acero, pero no sé ni cómo, ni cuándo todo se hizo magia, no hay otra palabra que defina lo que sucedió. No hacía falta hablar, nuestras miradas, nuestros gestos lo que desprendíamos hablaba solo. La gente, aún sin conocernos, nos decía lo bonito que tenía que ser lo que estaba pasando porque cada uno tanto juntos como por separado reflejaba por cada poro del cuerpo esa felicidad, pura magia. Sin atreverte a decir te quiero, aunque lo sentías porque era muy fuerte en 4 días y camuflarlo con un cómo te odio. Risas, no poder parar de hablar sin poder dejar de mirarnos y estremecernos de ser conscientes de lo que estábamos viviendo. Querer y sentir como no sabíamos que se podía, pues sí, es real, nos pellizcamos y lo es, no es un sueño. Somos unos privilegiados, creo que muy poquita gente a lo largo de la vida puede llegar a experimentar esta magia, es único y cuando es tan grande y sin esperarlo uff, Amor en mayúsculas.

MARCOS

¡Hola Mónica!

La víspera del 14 de febrero me apresuro a pensar y pensar en qué podría hacer que te haga sentir todo lo especial que eres, y devolverte solo una pequeña parte del amor que me das todos los días, a través de pequeños gestos y detalles. Es difícil, o a mi me lo parece… Por eso, he concluido que, complementando algún pequeño detallito que te arranque una sonrisa, tenía que recordarte con estas líneas que para mí sigues siendo la chica guapa, nerviosa y alegre que me cautivó hace 22 años y que, con frecuencia, pienso en lo afortunado que soy de poder tenerte conmigo a diario y haber formado una familia tan fantástica como la nuestra. Te quiero mucho, hoy y siempre.

¡¡Feliz San Valentín!!

JOSÉ ANTONIO

No te quiero por lo que me falta que tú tienes, te quiero por tu tú de ti, conmigo. No te encargo que me completes, solo a veces que me sustentes. Muera el poeta de la media naranja. Viva el olor de la flor de azahar que huele a totalidad sin doble ni mitad.

CUPIDA

Querido amor: Estoy deseando conocerte, solo bastará un suspiro para saber que eres tú, que ya has llegado a mi vida. Siempre serás libre, pero nunca querrás irte de mi lado, porque te voy hacer tan feliz, perdón, seremos tan felices que no podremos separarnos. Por favor, amor, no tardes mucho en llegar...Te espera ansiosa....Tu alma gemela.

MARTA

Si tuviera que elegir una melodía, sería sin duda la de tu risa. Si tuviera que elegir un paisaje, sería el de tus ojos cuando me miras. Hazlo siempre.

FIORELLA

Una historia de amor verdadera. Nuestra historia es de cuento, pero yo acá te lo cuento. Cuanta gracia en ese momento, en que por Facebook nos conocimos. Y ninguno de los dos supimos, que ahora juntos estaríamos. Ya han pasado cuatro años de amor, curamos nuestro dolor. Jamás pensé que seríamos medicina para los dos. Día a día y con mucha ilusión, nuestros corazones se juntaban en ese calor y mucha emoción. Llamadas y vídeos, horas coordinadas, de día, tarde, noche o madrugada, Siempre nuestro amor nos llamaba. Pese a la distancia 12,.000 kms como tú lo llamabas. No hubo ningún momento de olvido o lejanía. Siempre estábamos deseando que llegara ese día. Y así pasó el tiempo, nuestro amor seguía creciendo esperando siempre el día que juntos estaríamos. Por fin llegó la fecha, tu viaje nos juntaría. Decidimos dar el paso que uniría nuestras vidas. Desde ese momento maravilloso, nuestras vidas se llenaron de gozo. Y no hay mayor alegría que tenerte en mi rebozo. Nuestro amor es único, creativo y duradero. Y a pesar que la edad son solo números verdaderos las diferencias nunca fueron el obstáculo para amarnos día a día y en todo momento. Como cuando hicimos nuestro juramento. Fiorella y Alfonso la nota musical FA, que llena nuestra alma FA, que llena nuestro corazón FA, que estamos llenos de vida.

SILVIA

Mi universo. Quiero felicitarte en este día tan especial, en el cual celebramos nuestro amor. Me siento muy afortunada, ya que son más de doce años que juntos, disfrutamos de este viaje llamado vida. Acomodados en asientos de clase turista de nuestra nave “el planeta Tierra” en el que viajamos juntos y sin importar, sea de día o de noche y siempre en compañía de nuestro satélite “La Luna”. Y con el rumbo fijado para recorrer la órbita Solar y que unidos podamos contemplar la luminosidad del astro Rey Sol, mientras orbitamos. Doy gracias de poder realizar esta travesía junto a ti y que, a su vez, disfrutemos de las vistas que nos ofrecen los astros de nuestra Galaxia. Que las estrellas iluminen los cielos nocturnos, hasta el fin de nuestros días. Ruego al destino seguir teniéndote como compañero de viaje, en esta vida y en las siguientes y poder seguir disfrutando junto a ti cada día, de lo que el Universo nos ofrece. Te quiero DAVID.

JOSÉ MANUEL

Nadie me hace reír más que tú, mi amor. Te acaricia mi amor cada noche. Esto que siento es muy profundo e intenso. Cuando llegaste a mi vida me trajiste la felicidad. Te amo por ser todas las respuestas a las preguntas de mi corazón. ¡¡¡Eres lo mejor que ha llegado a mi vida!!!

EMILIO

Compañera del alma, desde el día que nos vimos hace ya 40 años en el pub de moda, aposté a que seríamos inseparables para siempre. A veces por falta de tiempo o rutina, no nos lo decimos, pero han pasado muchos años, muchos problemas, muchas risas, muchísimo trabajo para sacar adelante nuestra familia de tres hijos, y aun así me levanto por las mañanas contigo y doy gracias por lo feliz que me haces. Quiero envejecer, más, contigo, estas simples palabras no expresan mi pasión y amor por ti. Te quiero mi niña, beso enorme de tu compañero de viaje en este camino.

DANIEL

Eres mi otra mitad, mi media naranja, mi medio limón y mi medio todo. Tú me completas. Por eso soy tan feliz contigo.

ROBERTO

Hace unos años cuando me encontraba perdido, tomé una decisión para tratar de encontrar un rumbo, buscaba un futuro. Entonces te conocí y algo en mi supo que junto a ti escribiría mi historia, nuestra historia y que no tendría que buscar nada más, pues lo que necesitaba eras tú.

ARANTZA

Cariño, aunque hace ya algunos años nos dimos el "Sí, quiero" hoy, tras años de convivencia y de ver la realidad de lo que es el amor y el matrimonio, después de saber que cada día es diferente y sin duda, la vida no deja de tener momentos de dificultad... Hoy valoro mucho más nuestro amor, y creo que esta pregunta cada día que pasa cobra más valor. ¿Quieres casarte conmigo y decirnos "sí quiero" cada día que vivamos juntos?

JOSÉ

Yo quisiera detener el tiempo, revivir juntos cada momento. Porque nuestro amor no es una quimera. Somos más que dos, somos una vida entera.

TATIANA

Gracias por compartir conmigo los colores de la vida. Nos conocimos el 14 de febrero hace 15 años y fue realmente un día especial que cambió todo.

ANTONIO

Tenía vacío el corazón, fue verte y ahora doy a la razón y encontrarás a mi corazón divagando para encontrarse contigo. Te amo.

PASCUAL

Hace ya 37 años qué estamos juntos, te quiero más cada día que pasa. Si en otra vida nos cruzamos volvería a estar contigo. Te amo por siempre.

LUIS J.

¿Por qué te siguen brillando los ojos cuando me ves llegar? ¿Por qué se me enciende el alma cuando me recibes con tu mejor sonrisa? Aún no me creo que se me encoja el corazón cuando me susurras al oído, "te quiero"...y yo más.