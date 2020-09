Fernando Botella es experto en talento, liderazgo e innovación y CEO de Think&Action. Atesora una extensa trayectoria como directivo y es, además, coach, conferenciante y profesor en varias escuelas de negocio.

Se trata de un reconocido speaker y su presencia es habitual en seminarios nacionales e internacionales, donde destaca por su capacidad de innovación, comunicación y conexión con el público.

El próximo jueves 15 de octubre ofrecerá una ponencia en el evento online que ha organizado Gestionando hijos y Prensa Ibérica entre el 6 y el 27 de octubre. Hemos charlado con él para que nos dé un adelanto de lo que va a tratar en su ponencia «Claves para potenciar la creatividad de tus hijos».

Fernando, ¿por qué es tan importante incentivar la creatividad de nuestros hijos?

Si de algo se alimenta la inteligencia humana es de la capacidad de crear múltiples alternativas. Y la creatividad es eso, buscar alternativas a un mismo problema. Fíjate que la creatividad se alimenta de la imaginación. Y la imaginación es una de las características que nos hacen seres humanos. Dejaríamos de ser humanos si perdiéramos la imaginación.

Pero a veces, a los adultos, se nos olvida lo importante que es incentivar la creatividad de nuestros hijos e, incluso, llegamos a intentar cortarla. Empezando por no permitir a los niños que cometan errores. Castigamos el error, lo vemos como un fracaso, cuando, sin embargo, el error es una fuente de creatividad tremenda, es de lo que más se aprende.

Pero es que, además, su «exceso» de creatividad nos cansa…

Sí, nos ponemos en alerta cuando vemos a nuestros hijos jugar a juegos que pueden poner en riesgo objetos o materiales de la casa, o mancharse en exceso… Y, aunque es cierto que hay que cuidar nuestro entorno, también hay que darles libertad para que exploren, investiguen, creen…

“Castigamos el error, lo vemos como un fracaso. Sin embargo, el error es una fuente de creatividad tremenda”

Sí, y es curioso porque queremos que sean adultos con inquietudes, despiertos, abiertos a hacer cosas nuevas, pero si no lo fomentamos desde que son pequeños, es difícil que de mayores lo sean.

Fíjate, a los adultos nos molesta que los niños sean investigadores. Que descubran una caja en un armario y quieran abrirla, y sacar todo lo que tiene dentro, que incorporen algunas de las cosas que hay dentro a su arsenal de juguetes… Esto, que es fundamental en el proceso creativo de los niños, a los adultos nos suele molestar. Tenemos que cambiar eso.

Si nos pusiéramos una nota en la nevera que dijera: «la creatividad está directamente relacionada con la inteligencia», a lo mejor cambiábamos el chip…

La creatividad es la capacidad que tiene el cerebro humano de ver una misma realidad de una manera desacostumbrada. Fíjate la importancia que tiene esto a la hora de resolver un problema.

Gracias a la creatividad no tropezamos siempre con la misma piedra, buscamos alternativas, diferentes formas de resolver un problema … Esto nos ha permitido evolucionar como especie. Hay que entender que el hombre pasó de la cueva a la Luna gracias a la creatividad. Porque la inteligencia humana nace, fundamentalmente, del pensamiento creativo.

“Hay gente que se viene abajo ante la pérdida de un trabajo, de un amor…porque no ha desarrolla aptitudes para poder encontrar nuevos caminos”

Hablamos de la relación de la creatividad con la inteligencia, pero, ¿qué hay de la relación que tiene con la felicidad?

No apostar por la creatividad va a impedirles, a futuro, cuando sean adultos, encontrar alternativas en la vida. Por eso hay gente que se viene abajo ante la pérdida de un trabajo, de un amor…porque no ha desarrolla actitudes y aptitudes para poder encontrar nuevos caminos.

Y el secreto de la felicidad está ahí, en saber sobreponernos a los golpes, buscar soluciones… Nos jugamos mucho con la creatividad de nuestros hijos. Es un tema muy serio.

“Aprender a tocar el piano no funciona como un paquete que pedimos por Amazon”

Decía el neuropsicólogo Álvaro Bilbao que la creatividad sin esfuerzo se queda en imaginación. Ahí es donde madres y padres tenemos un papel fundamental…

Vivimos en una sociedad en la que todo es para ya y eso deja huella en nuestros hijos.

Los padres tenemos que tener la inteligencia de vivir en un entorno de inmediatez y, a la vez, seguir cultivando el esfuerzo en nuestros hijos. Enseñarles que hay cosas que requieren tiempo, paciencia. Si yo quiero aprender a tocar el piano, voy a necesitar tiempo, no funciona como un paquete que pedimos por Amazon, que si pagamos prime nos llega mañana mismo. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos.

“Aquello a lo que no le dedicas tiempo le estás diciendo que no te importa”

Hablas del tiempo. Algo que nos falta en nuestro día a día, pero tan esencial es en la educación de nuestros hijos. ¿Les está faltando a los niños de hoy en día tiempo con sus padres?

El tiempo es el recurso más importante que tenemos los padres para relacionarnos con nuestros hijos. Y parto de una premisa: aquello a lo que no le dedicas tiempo le estás diciendo que no te importa. Si me importan mis hijos lo que tengo que dedicarles es tiempo.

Pero pasar tiempo con nuestros hijos no es estar viendo una película con ellos y estar con el móvil, no. Tengo que estar presente de verdad.

Ponencia: «Claves para potenciar la creatividad de tus hijos»

Día: 15 octubre

Hora: 21:45 horas

Inscripción gratuita a través de la web o de código QR