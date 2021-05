El verano es el momento ideal para disfrutar aprendiendo y vivir nuevas aventuras. Por ello, los campamentos de verano son una oportunidad para aprender divirtiéndose, en un entorno agradable, compartiendo la experiencia con otros niños de edades similares. En esta línea, English Connection y Future Kids ofrecen para los meses de julio y agosto diversos campamentos, uno enfocado en la inmersión lingüística y otro summer camp multiaventura y de robótica. En ambos, los niños y niñas aprenderán a convivir, haciendo nuevos amigos, y haciendo que el interés por los idiomas se despierte desde edades tempranas.

Campamento de inmersión lingüística

El objetivo principal es el aprendizaje del inglés en un entorno natural, en las Lomas de Biar, realizando actividades propias de cualquier campamento de aventura. Además, se incluye alojamiento y pensión completa.

Por una parte, el curso juniors de 6 a 14 años cuenta con 45 horas semanales de talleres entre los que se incluyen: parque aéreo de multiaventura, tiro con arco, rutas de senderismo, visita al castillo de Biar, actividades de orientación y naturaleza, talleres y experimentos, actividades en piscina, excursiones, granja escuela, karting, manualidades, deportes, robótica educativa, drones, cocina, actividades nocturnas. Todos los talleres se realizan en inglés y están adaptados a la edad de los participantes.

Por otro lado, se encuentra el curso teens de 14 a 17 años, el que, aparte de todo el programa de actividades, también cuenta con 15 horas semanales de clases de inglés. Los profesores son nativos de habla inglesa e intervienen en todas las excursiones y actividades estando con los niños durante todo el día, no solo en las clases.

Campamento de robótica

FIRST LEGO League Challenge es otro de los summer camps para jóvenes de 10 a 16 años, el cual tendrá lugar del 17 al 25 de julio. No hay otro igual con estas características en España, se fusiona multiaventura, el entorno y la liga FIRST LEGO league. Una experiencia única, exclusiva y original que permitirá descubrir la diversión por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (STEAM) mientras resuelven problemáticas reales a través de un aprendizaje significativo y lúdico.

Asimismo, destaca por desarrollarse en una ubicación privilegiada, en la Masía El Relleuero en Alcoleja, situado en plena naturaleza y en pleno corazón del paraje natural de Sierra Aitana.

El programa inspira a los jóvenes a crear ideas, resolver problemas y superar obstáculos, a la vez que les permite ganar confianza en el uso apropiado de la tecnología y aprender procesos de diseño propios de la ingeniería. Los participantes colaboran, cooperan y desarrollan habilidades de trabajo en equipo imprescindibles en un mundo laboral dinámico y en constante cambio.

De esta forma, cuenta con una amplia oferta de actividades como rutas de senderismo, de orientación y naturaleza, experimentos, piscina, manualidades, deportes, robótica educativa, drones, actividades nocturnas y mucho más.

