Newton College lanza la novena edición de su «NEWTON Excellence», una beca dentro del «Excellence Programme» valorada en casi 30.000 euros que cubre los gastos de matrícula, escolaridad, tasas de exámenes, transporte y comedor durante los dos cursos de Bachillerato. Como en años anteriores, la convocatoria se abre tanto al alumnado interno del colegio británico internacional como al externo en igualdad de condiciones. Se pretende así premiar al mejor expediente académico, por lo que cualquier alumno y alumna de la provincia de Alicante que estudie 4ª de ESO en la actualidad puede optar a ella.

De este modo, el beneficiario se sumará a la comunidad educativa del colegio ilicitano, pudiendo elegir entre el Programa Español Internacional o el Programa Diploma Bilingüe del Bachillerato Internacional (BI). Es una oportunidad para que estudiantes con un brillante perfil académico formen parte de un atractivo e innovador centro, que plantea a sus alumnos nuevas experiencias de aprendizaje y oportunidades en su desarrollo académico, así como diferentes alternativas de acceso a la universidad y al mundo laboral.

Podrán inscribirse todos los estudiantes que tengan una nota media igual o superior a 8 en tercer y cuarto curso de ESO y acrediten sus conocimientos de inglés con certificación oficial o a través de una prueba. También deberán adjuntar una carta de recomendación de su actual tutor académico. Los interesados tienen hasta el 30 de junio para entregar en la Secretaría de Newton College, o remitir por correo certificado, la solicitud disponible en la web de Newton College. También pueden contactar en el 966610238 para informarse o resolver dudas.

Tras recibir todas las solicitudes se citará a los 3 mejores candidatos a una entrevista personal bilingüe con el comité de becas, formado por el equipo directivo y el equipo de mentoring y psicopedagogía del centro, que comunicará su decisión final a partir del 5 de julio.

En la pasada edición la beca recayó en Álex Ríos quien, esta ocasión, se decantó por estudiar el programa Diploma Internacional. Según sus palabras "la verdad es que conseguir la beca excellence ha sido una gran oportunidad y estoy muy agradecido. Me ha abierto las puertas a un método de educación completo y que me va a ser de gran utilidad durante el resto de mi vida, acompañado de un ambiente de trabajo excelente. Realmente buscaba un método de enseñanza que fuera de utilidad para el mundo actual, y lo he encontrado sin duda. Durante mi primer año en Newton College he comprobado que es un centro excelente, con preparadores muy cualificados y que ponen al estudiante como prioridad en todo momento. Además, el colegio ofrece múltiples métodos de aprendizaje, con diversos recursos e instalaciones que hacen de la experiencia en el centro algo de gran nivel. Sinceramente, estoy muy agradecido al colegio por haberme concedido esta gran oportunidad".

El lanzamiento de esta nueva convocatoria representa, una vez más, el compromiso social de Newton College, que continúa afianzando sus programas internacionales y propuestas educativas, apostando por el uso de la tecnología y las nuevas técnicas de aprendizaje, dotando a su vez a los futuros universitarios de las herramientas necesarias, en el ámbito académico y personal, para continuar progresando en su educación y mejorar su ya brillante currículo. Todo ello se plasma a través de un proyecto educativo atractivo, innovador, exigente, con garantías de éxito y dentro del marco de un sólido Plan de Acción Social del que todos los estudiantes forman parte.