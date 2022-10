Desde que comenzó el curso académico en Newton college, no han parado de mostrar novedades tanto en sus instalaciones como en sus formas de innovar educando.

Como todos los años, en junio de 2022 se abrió su convocatoría de Beca «Newton Excellence» bajo el titular de “SE BUSCA ESTUDIANTE DE ALICANTE PARA GANAR UNA BECA DE EXCELENCIA VALORADA EN UNOS 30.000 EUROS”; donde podían aplicar tanto al alumnado interno del colegio británico internacional como al externo en igualdad de condiciones.

Esta beca es llevada a cabo con el objetivo de premiar el esfuerzo y, además, dar la oportunidad de estudiar en Newton pero que por cuestiones económicas no puede permitírselo.

Después de varias entrevistas, el ganador de la Beca Newton Excellence 2022 fue Santi, el cual ha comenzado el curso este mismo mes de septiembre.

Cómo es la experiencia «Newton Excellence» 2022

En estas palabras, Santi cuenta la experiencia de haber ganado esta beca durante el curso 2022-2023 y sus primeras impresiones.

“Fue gracias a un artículo publicado en el diario local “Información” que conocí la oportunidad que brindaba el Newton College con su beca “Newton Excellence”. Pese a no vivir en Elche, era consciente del gran prestigio con el que contaba. Debido a esto y a las excelentes recomendaciones de amigos, decidí presentarme a la beca. Tras haber conseguido toda la documentación necesaria, y debido a que no me era posible desplazarme al centro en coche, tuve que acudir mediante una larga combinación de transporte público.

Finalmente, pude llegar a la secretaría del colegio, donde me recibieron de manera acogedora. Pasados unos días, recibí la fantástica noticia de que había pasado a la siguiente fase de la beca. Fueron días de muchos nervios.

Haber pasado la primera fase ya me hacía sentir muy orgulloso de mí mismo, pero sin duda, iba a darlo todo para conseguir la beca. Cuando recibí la llamada, tras haber sido entrevistado en el colegio por la comisión de becas, me costó mucho cogerlo. Finalmente, me dieron la buena noticia: ¡había conseguido la beca!

Durante todo el verano, sentía entusiasmo por empezar esta nueva aventura. Ahora que ya ha comenzado el curso, y tras más de una semana formando parte de Newton College, puedo decir que mis expectativas han sido completamente superadas. Me ha sorprendido mucho la manera en la que los profesores, incluidos aquellos que no imparten clase, interactúan y muestran interés por todos nosotros.

Todos en su conjunto forman un grupo muy agradable y motivador para desarrollar las clases de la mejor manera posible.

Además, pude notar desde el primer momento el ímpetu y la vocación que tienen por educar y formar. Esto, añadiendo la rompedora metodología que utiliza el Programa Diploma, hacen que confíe plenamente en Newton College para salir preparado de la mejor manera rumbo a la vida universitaria.

Aprovecho para agradecer enormemente a Newton College por haberme concedido esta increíble oportunidad.” Añade Santi.

Lo más increíble de la historia de Santi es que fue él mismo el que hizo todos los trámites y gestiones, entrevistas y agradece al Colegio por esta gran oportunidad de estudiar Bachillerato Internacional (Diploma-BI) donde los alumnos tienen la opción de elegir dos vías claramente diferenciadas: el Programa Diploma (PD) del Bachillerato Internacional y el Programa Español(nacional).

El compromiso social de Newton College

Esta no es la primera vez que el Colegio Newton ofrece beca «Newton Excellence». Cada año, desde 2013, lanzan una nueva convocatoria que refuerza el compromiso social de este Colegio Pluriligue y continúa afianzando sus programas internacionales y propuestas educativas, apostando así por el uso de la tecnología y las nuevas técnicas de aprendizaje.

“Buscamos dotar a los futuros universitarios de las herramientas necesarias, en el ámbito académico y personal, para continuar progresando en su educación y mejorar su ya brillante currículo” detalla Alicia, Directora de Marketing en Newton College.

Newton College garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a futuros universitarios.

Todo ello se plasma a través de un proyecto educativo atractivo, innovador, exigente, con garantías de éxito y dentro del marco de un sólido Plan de Acción Social del que todos los estudiantes forman parte.

